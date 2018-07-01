九天盃太子極限環台賽開跑 28天徒步挑戰1035公里

九天盃太子極限環台賽開跑，台中市長林佳龍（左三）、立委洪慈庸（左二）、市議員王立任（左一）等站在起跑線，揮手鼓勵選手。（王文吉攝）

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熱血青年挑戰扛10公斤重的三太子神偶，徒步28天，環台1035公里。（王文吉攝）

第6屆九天盃太子極限環台賽1日鳴槍起跑，共有100多名跑者，扛著重達10公斤的三太子神偶，挑戰28天徒步環台1035公里。其中22名選手參加全程組，包括暨南大學及環球科大的13名馬來西亞僑生，他們希望透過參賽，徒步認識台灣，年紀最輕的是13歲曙光少年吳金德。

上午8點，台中市長林佳龍、立委洪慈庸、市議員王立任及大雅區長林華彬準時鳴槍，百餘位跑者從九天文化園區往南出發，選手輪流扛著10公斤三太子神偶，徒步挑戰環台1035公里馬拉松，沿途借宿學校、廟宇，預計7月28日返回原點。

九天曙光少年13歲吳金德、14歲蔣世岷合組「屁孩轉大人」，兩人從未扛過三太子神偶，賽前到九天訓練體能，每天從大肚山下跑到山上，來回約13公里，希望此行盡力而為，順利完成環台壯舉，當作自己的成年禮！

暨南大學僑生合組「暨馬GO GO GO」，觀光休閒與餐旅系劉彥希受學長鼓勵而參賽，他希望這項活動成為馬來西亞僑生的傳統，藉由徒步環台，認識台灣的文化與美景；「這是送給自己的畢業禮物！」歷史系覃慧姍表示，希望用雙腳奔向最美的台灣，留下最美的回憶。

林佳龍在起跑線為選手加油打氣，他提到，台中是全台土地測量三角點的起點，可說是台灣的中心，環台之旅從中心出發別具意義，市府也特別提出「0K台灣、台中起步」，「0K」代表「零K」，鼓勵民眾用各種方式環台，不只是挑戰自己，也更認識台灣的文化。

九天民俗技藝團長許振榮表示，九天在2011年扛三太子挑戰撒哈拉沙漠後，就想為台灣建立自有的極限賽事，而且為了激勵青年勇於挑戰自我，自2012年起選在最炎熱的7月舉辦九天盃，今年特別利用活動車輛，行銷年底的台中世界花博盛事，邀請全台來台中參與盛會。

(中時 )

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