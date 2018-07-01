恭喜！王傳一見到女兒第一刻 激動對老婆大喊：我們當爸媽了

2018年07月01日 15:29 中時 林淑娟

恭喜王傳一當爸爸了！他5月中旬才承認與另一半林筱薇已在去年11月公證結婚，老婆預產期在6月底，結果7月第1天就在臉書報喜，除了曬出女兒小腳丫照並透露：「微笑的小嘴和瞇成一條線的眼睛，是個小美人！」也透過經紀人表示，看到寶寶的第一眼真的很感動，「一個新生命出生竟會讓我感動，當場沒有哭是快樂喜悅！我真的覺得媽媽挺著肚子的這幾個月很辛苦，我記得我轉過頭跟老婆大喊說：我們當爸媽了耶！」

他在臉書上對女兒說：「妳會擁有好多好多家人的愛，但妳不是公主不是千金。不寵不溺王家祖訓，只要跟妳老爸一樣頭好壯壯，平安健康的長大」。他解釋，主要是因為看到很多朋友對小孩都很寵，有時不是小孩的問題是大人的問題。「因為我從小是爺爺帶大的爺爺是軍人，所以吃飯坐1/3位子、不能吃飯吃出聲音、走路腳抬高不拖著地走，小時候都是這樣被要求的，我覺得很好！嚴格要求才不會動不動有玻璃心，對長大後是有幫助的」。

對於女孩子他不會這樣嚴格要求，但對小孩的教育跟太太都有共識，他常跟我太太說：「只有需要、沒有想要」，對小孩的教育也應該是這樣。小孩不能寵溺要有規矩尤其女孩子更是。

因為老婆是剖腹產，所以女兒出生時，醫生有讓他進去產房看一眼，「看到第一眼就莫名的感動，沒到掉淚啦，我不是一個愛哭的人但心情的起伏蠻大的。

他說女兒的雙眼皮很深、眼睛像媽媽，「鼻子像我有才氣（哈哈）」。女兒和媽媽一樣都是巨蟹座，他覺得巨蟹座很戀家、很顧家、很懂事、很獨立，所以很開心女兒也是巨蟹座的，覺得很完美。

他近來在大陸忙拍戲，老婆待產期間他都每天視訊聯絡，每天收工後有時電話、有時視訊，雖然在拍戲現場基本上沒辦法守著電話，但他很放心，因為有家人在照顧老婆，經紀人也會隨時在拍戲現場跟他說家裡狀況。他這次像劇組請假到5日，正在爭取多留幾天！

被問是否有想好犒賞老婆的禮物？他笑說：「好問題，我還沒想到，等我這部拍完回台灣再帶她出國旅遊，最大的禮物應該就是可以時常陪伴吧，今年一整年我都在外面拍戲，她知道我很辛苦從沒有要求，從沒讓我有後顧之憂」。

(中時 )