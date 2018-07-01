年改哀鴻遍野卻被調侃 李來希：良心被狗吃了？

2018年07月01日 15:29 工商 崔慈悌

年改新制今天上路，不少退伍軍人今天一早跑去刷本子，心涼了一半，還有人領到的低於樓地板，打查詢電話卻無心接聽。全國公務員協會理事長李來希表示，年改啟動，卻還有很 多人沒有收到處分書，哀鴻遍野之際，卻有人不解民間疾苦，反而落井下石，痛批「良心是不是真的被狗吃掉了」？

軍人年改匆促上路，由國防部寄發的軍職人員退除給與重新計算審定處分書日前大出包，儘管國防部已重新再寄出，但多數人仍未收到，由於今天是年改新制上路第一天，不少人跑去ATM刷本子，發現比預估的要少很多。

一位陳姓退伍軍人就在臉書貼文指出，剛剛查了一下台銀帳戶，少了約1萬6千元，「那我就被砍到低於38990了，應該不對吧？」還有人回應「我也一樣，怎麼回事？」，大家勸他打電話去查詢，但今天是周日，查詢電話全都無人接聽，讓退伍軍人們心急如焚。

對於負責年改政策的行政院政委林萬億指稱，他自己年金也縮水，但這次改革是將可能引爆年金破產的引信拿掉，雖然有部分人因此受影響，但「個人事小，國家體制健全發展事大」。 李來希痛批，「事關33萬人的大事，在林萬億眼裡只不過是雞毛蒜皮的小事？」年改受影響的豈止是33萬人，現職人員62萬人同受衝擊，多繳少領晚退，「受影響的人豈止是退休人員？睜眼說瞎話。」

對林萬億強調是為健全國家整體制度？李來希反問「勞保、農保與老農津貼問題影響最大，為什麼不談？」 他也批評林萬億，退休後再任職政務委員，薪資最少25萬元，外加所有的福利與特權，「他少了什麼？不用三兩年工夫，從退休制度減損的錢早就連本帶利的要回去了，說什麼自己也被改？」「怎麼我們的退休人員越來越苦，林萬億卻越改越富有越富貴？」

對於支持年改的吳晟和陳世雄，李來希要求不要得了便宜還賣乖，「我女兒如果能因此飛黃騰達，我如果也能擔任資政，我如果退休後還能再任私立大學校長或院長或什麼獨立董事，我的退休金隨便你們改，好嗎？」

他說，這些人都是退休老師，都領了一二十年的退休金，也都是家有恆產，衣食無憂之人，兩人在家鄉都擁有田產，退休後從農不為生計，而是休閒與怡情，農業收成多寡對他們而言，無關生計無足輕重，更重要的是退休金多寡對他們而言並不重要，「他們本來就不需要靠退休金養老」。

李來希表示，這些人退休之後都擁有事業或工作上的第二春，衣食不只無慮，更是優渥有加，月領雙薪，在怡情養性之餘，卻不忘還要調侃昔日同儕，要他們知所感恩？「我們招誰惹誰欠誰？我們要向誰感恩？」

他說，今天七月一日年金改革就要啟動了，但還有好多人沒有收到新的審定通知處分書，可是銀行進來的錢卻已經少了，而且少了很多，當退休軍公教警消人員驚覺退休養老所得急遽緊縮，哀鴻遍野之際，好事文人不解民間疾苦，不思挽袖協助安撫，反而無聊貼文落井下石，無情調侃退休人員，「良心是不是真的被狗吃掉了」？

(工商 )