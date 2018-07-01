反駁「一周一抹黑」 救國團：特定對象住宿場所並未違規

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旺報

救國團1日表示，某媒體當天頭版頭條「救國團多次違規讓非青年入住，青年活動中心應回歸旅館業」的報導與事實有誤，救國團並未收到教育部公文書通知青年活動中心就特定住宿對象有違規情事，媒體未經查證且未能平衡報導「實屬遺憾」。救國團私下無奈表示，該媒體幾乎是「一周一抹黑」，「我們也滿習慣這個節奏了。」

救國團1日發新聞稿，首先表示救國團並未喪失承租國有地的法源與資格。此外救國團青年活動中心自成立起至今年6月20日教育部廢止「青年活動中心住宿設施管理暨安全維修護辦法」之前，未收到教育部公文書通知其青年活動中心特定住宿對象有違規情事，入住條件皆依規範辦理；另教育部也早已嚴格督管活動中心各項衛生、消防、公安等事項。該媒體未經查證且未作平衡報導，對教育部及救國團皆不公平，有失媒體公正報導之責，實屬遺憾。

新聞稿重申，青年活動中心與國軍英雄館、警光會館、教師會館、勞工育樂中心、寺廟香客大樓、學校實習旅館及會館，各機關招待會所，以及林務局所屬各地山莊等10類特定對象住宿場所，皆依據民國104年增修《發展觀光條例》第70之2條規範，有合法經營至114年2月的法源與保障，政府不應再以政治力打壓。青年活動中心土地租金皆由出租機關依據公告地價及政府法令辦理，無任何獨厚或優惠救國團，且救國團亦依法繳稅。

救國團工作人員私下表示，過去幾個月以來該媒體幾乎是每周末都會針對救國團發出負面新聞「一周一抹黑」，「我們也滿習慣這個節奏了，」但該反駁的還是要反駁。

(旺報 )

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