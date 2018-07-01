香港回歸21周年 林鄭月娥：絕不容忍觸碰國家底線的行為

2018年07月01日 15:31 中時 林勁傑

今天是香港回歸21周年，特區政府在會展大會堂前廳舉行慶祝酒會。特首林鄭月娥致詞時表示，政府在過去一年堅持「一國之本」，在大是大非上，態度絕不含糊，絕不容忍觸碰國家底線的行為，並且恢復立法會「對事不對人」的處事空間，「只要我們認真回顧香港回歸祖國這20年的成就，便沒有理由對香港失去信心」。

據香港《明報》報導，香港「七一慶祝」酒會今早舉行，行政長官林鄭月娥為酒會主禮，包括行政會議成員、立法會議員、外國使節、政府官員等約1600名嘉賓獲邀出席。林鄭月娥表示，政府在過去一年無畏無懼地處理中央和特區的關係，加強各界對《憲法》、《基本法》和國家安全的認識。另外，她稱今屆政府以關心聆聽的態度，為社會帶來「相對平靜」，恢復立法會「對事不對人」的處事空間。

在「二制之利」方面，她說，特區積極參加「一帶一路」，與粵港澳大灣區發展，並積極外訪以提升香港國際地位。林鄭月娥形容，「只要我們認真回顧香港回歸祖國這20年的成就，便沒有理由對香港失去信心。」

此外，中共機關報《人民日報》今也在頭版刊文，題為《香港，同祖國共同發展》文章稱，中央有關部門、駐港機構推進「中央聲音、國家議題」在港「落地、上岸」，展現新作為。更提及「港獨」議題，指出香港有人鑽空子鼓動「港獨」理念，是不能容忍和接受。而「愛國正氣在香港加速培育」由於「中國歷史長期未被重視」，「香港發展史更被納入世界歷史講解」，香港最近公布課程修訂辦法，大陸歷史在初中單獨成科，香港發展史則融入大陸歷史一併教授。

(中時 )