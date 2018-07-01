時隔27年再開泰新航線　長榮清邁今首航

2018年07月01日 16:16 中時 陳麒全

長榮航空公司總經理孫嘉明表示，開啟清邁航線對公司來說是別具意義，因為飛泰國的航班可銜接飛往北美主要城市的密集航班，吸引旅客到台灣及泰國旅遊觀光。（陳麒全攝）

長榮航空公司也準備泰國知名香氛品牌HARNN的「東方之旅香氛蠟燭─清邁」給每位搭乘首航班機的旅客首航禮。（陳麒全攝）

長榮航空公司也準備泰國知名香氛品牌HARNN的「東方之旅香氛蠟燭─清邁」給每位搭乘首航班機的旅客首航禮。（陳麒全攝）

長榮航空公司27年前的7月1日開闢創業的第1條航線飛往泰國曼國，在27年後的今日再度開闢泰國清邁航線。長榮航空公司總經理孫嘉明表示，開啟清邁航線對公司來說是別具意義，因為飛泰國的航班可銜接飛往北美主要城市的密集航班，吸引旅客到台灣及泰國旅遊觀光。

首航儀式1日上午9時在桃園機場第2航廈C6候機室舉行，泰國貿易經濟辦事處與泰國觀光局都有派員參加，並邀請泰國舞者表演當地傳統舞蹈，讓首航旅客還沒有到泰國，就感受到濃濃的泰國風，長榮航空公司也準備泰國知名香氛品牌HARNN的「東方之旅香氛蠟燭─清邁」給每位搭乘首航班機的旅客首航禮。

長榮航空總經理孫嘉明在致詞時表示，1991年7月1日長榮航空正式啟航，首航班機飛往泰國曼谷，開啟了長榮航空公司飛往世界各國的主要城市，以及獲得五星級航空公司多項殊榮的序幕。7月1日是長榮航空公司開航27周年的紀念日，在今天開啟清邁航線對長榮航空來說是別具意義。

孫嘉明指出，清邁是世界熱門的旅遊景點，世界知名旅遊雜誌評鑒為2017年亞洲最佳旅遊城市的第1名，也是世界最佳旅遊城市第3名，透過長榮直飛班機啟航，可提供旅客更豐富的旅遊選擇。目前台灣提供泰國免簽證的旅遊優惠措施，相信也能吸引泰國觀光客來台旅遊，長榮航空與泰國觀光局一直是策略合作伙伴，每周飛泰國35班航班，可銜接飛往北美主要城市的密集航班，吸引旅客到台灣及泰國旅遊觀光。

泰國貿易經濟辦事處副代表黃麗卿表示，台灣每天有超過10班的班機直飛曼谷，但卻沒有直飛清邁的班機，清邁是泰國第2大的城市，也是泰國北部的中心，人口超過170萬人，清邁是個深具文化與歷史意義的城市，整年還會舉辦具有泰國特色的節日，像是潑水節、天燈節等。

長榮航空指出，台北清邁航線每天飛航1班，以空中巴士A321-200機型執行任務，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。為慶賀台北清邁開航，長榮航空特別推出開航特惠價，官網購買來回機票最低7469元起（未稅）。在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為2萬2100元起（含稅），讓旅客直飛清邁輕鬆玩，以各種悠閒、慢活的方式細細品味當地文化、藝術、建築及美食的精彩饗宴。

(中時 )