韓國瑜有望拿下高雄？ 他分析抓住這族群就對了

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(圖/中央社)

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中時電子報

根據《東森新聞雲》民調最新調查，指出國民黨參選人韓國瑜與代表民進黨參選的陳其邁相比，僅落後1.6%，然而《大社會民調》同一天也公布民調，指出陳其邁領先23%。對於這兩份截然不同的民調結果，國家政策基金會助理研究員陳冠安投書表示，他從這兩份民調中看出端倪，韓國瑜只要抓住年輕族群，就有機會取勝。

陳冠安指出，這兩份民調的會有如此差異，就是樣本不同。大社會民調偏向傳統住宅電話調查，大多由中老年族群接聽，年輕族群就容易排除在外。至於東森新聞雲的民調，則是網路和電話的混合性調查，網路民調還分成50歲上下調查，比較能得到中壯年族群的意見。

陳冠安分析，從東森的民調較能反映青壯年民意，大社會民調在特定區域還出現陳領先韓近50%，這種令人「匪夷所思」的落差。他指出，民進黨執政兩年，在勞基法修法、婚姻平權、社會治安、能源、世代正義等議題惹怒年輕族群，從台北市的姚文智民調就可以看出問題，這兩份民調背後的意義，更能表現出高雄青壯族群對民進黨的憤怒。

陳冠安在《YAHOO論壇》投書認為，韓國瑜想要勝選，就必須依賴政策論述和願景，爭取年輕族群的支持，目前高雄仍是綠營的大票倉，藍營把情勢發展成「改變力量」與「守舊勢力」的對抗，讓高雄成為打響蔡執政無力的警鐘。

(中時電子報)

文章來源：Yahoo論壇

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