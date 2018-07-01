嘉義縣長張花冠稱卸任後適合去中鋼 網友罵：公然求官

2018年07月01日 15:56 中時電子報 邱文秀

嘉義縣長張花冠去年接受專訪時，提到未來生涯規劃，對於類似中鋼類的職務，當時張說，「將來若是有機會、有一些東西我會考慮。」6月28日她再度接受專訪談到卸任出路時，張花冠表示「我沒有去講中鋼，但我覺得中鋼還滿適合我」。網友批評「公然求官」，連喬都不用喬，直接下訂了。

嘉義縣長張花冠去年接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪時，提到未來生涯規劃。黃光芹問到，像中鋼類似這樣的職務，你會接受嗎？張花冠說，「將來若是有機會、有一些東西我會考慮。」她強調，「企業的背景讓我對企業經營更有概念。」

據《聯合報》報導，張花冠6月28日再度接受黃光芹專訪，對於卸任規劃，以及會否重新回去選山區立委？張花冠說，縣長會做好做滿，「如果人民需要我選立委，我會出來」。黃光芹再度提問接中鋼董座意願，張花冠說，她過去從事台灣涼椅，企業出身背景，懂市場行銷，「我沒有去講中鋼，但我覺得中鋼還滿適合我」。

八卦版鄉民留言，「民進黨真是強 要位子直接講 沒專業也無妨 台灣價值一級棒」、「還真敢說」、「又要喬了國營事業都你們酬庸單位就對了」、「公然求官 資進黨噁心 換了屁股就換腦袋」、「連喬都不用喬了 直接開口下訂了」、「台灣價值」、「要空降了嗎」、「嘉義隋棠不去演偶像劇可惜了」、「有種用考的啊」。

(中時電子報)