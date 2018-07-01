向全國志工致敬演唱會苗栗登場 經典老歌讓觀眾如癡如醉

2018年07月01日 16:09 中時 陳慶居

實力唱將李明德走下舞台與觀眾互動。（陳慶居攝）

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠，感謝熱心志工長年辛勞，也鼓勵更多人加入志工行列。（陳慶居攝）

苗栗縣長徐耀昌率同局處長與相關人員，向志工致敬。（陳慶居攝）

涂佩岑演唱瀟灑走一回為活動揭開序幕。（陳慶居攝）

大百合演唱膾炙人口經典老歌。（陳慶居攝）

蔡衍明愛心基金會結合苗栗縣政府等單位主辦的2018年「向全國志工致敬」公益演唱會，1日在中正堂登場，邀請金曲歌王殷正洋等8位藝人，接力演唱22首膾炙人口經典老歌，慰勞各領域的熱心志工夥伴，更傳遞「今天我顧人、明天人顧我」的社服理念，鼓勵更多人加入志工傳送愛與關懷。

演唱會由購物天后涂佩岑主持，她以輕快的《瀟灑走一回》揭開序幕，接著有大百合、李明德、曾淑勤、高蕾雅、曾瑋中、客家姑娘徐紫淇各獻唱3首經典老歌，3屆金曲歌王殷正洋壓軸，膾炙人口的老歌讓台下歌迷聽得如癡如醉，也報以如雷掌聲。

這場活動獲苗栗縣政府各局處、水利會、苗栗市公所、市農會和熱心社團鼎力支持，縣長徐耀昌率同局處長出席，還有擎天自強協會理事長嚴美蘭、美麗人生基金會董事長李慶珠、各級民代及志工、義交等近800人到場聆聽，各獲送實用收納袋1個。

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠表示，基金會2013年起每年舉辦10至12場公益演唱會，今年的主題是向全國志工致敬，邀知名藝人獻唱來感謝長年熱心助人的志工；她並引用統計數字指出，全國105萬志工當中女性占65.9％，希望更多男性也加入志工行列。

徐耀昌也向全縣9000多位志工表達敬意，他說，縣府才表揚環保志工肯定他們無私無我，協助維護各地環境生態，正好與公益演唱會相互輝映。

蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視巡迴全台舉辦公益演唱會，至今75場次逾8萬人參加，其中3000多名官網鐵粉如影隨形，全台奔波索票，肯定旺旺中時媒體集團用音樂娛樂建立企業推廣社會良善風氣的口碑。

下場演唱會預定7日下午2點在高雄市高師大演藝廳舉行，由搞笑天王NO NO擔綱主持，歌手有朱海君、陳思安、方寧、沈建豪、楊哲、董育君、蘇宥蓉等8人。

(中時 )