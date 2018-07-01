金蘭盃國際廚藝競賽 韓國、泰國選手來台交流

2018年07月01日 17:16 中時 王文吉

選手以魚為主題，發揮巧思運用「醬」的多種風味搭配，將魚料理提升至創新風味。（王文吉攝）

選手依比賽規定，使用金蘭醬油調味。（王文吉攝）

韓國ACCA高中由指導老師Jeon sang ho（中）率Yoon chaelee（右）及Jin serin（左）來台交流廚藝。（王文吉攝）

台灣醬油種類多樣，讓韓國選手一度傷透腦筋。（王文吉攝）

「鱻寶耀臺金醬讚」呈現醬燒、辣味、剝皮辣椒等3種風味，並搭配米食養生蟲草米糕，表現台灣味的豐富度。（王文吉攝）

中華醫事科技大學王禹璁（左）、蔡銘洋（右）以台灣海島為主題，推出「鱻寶耀臺金醬讚」。（主辦單位提供）

《鮮果慕斯魚排佐香芒甜甘露醬》，將台灣夏天盛產的芒果與寶石魚料理為魚慕斯。（王文吉攝）

第8屆金蘭盃國際廚藝競賽7月1、2日在於嘉陽高中進行學生、職業組海選，200多名選手運用「醬」的多種風味搭配，將魚料理提升至創新風味，以此征服評審味蕾。評審長張志騰表示，不少選手皆發揮創意，如將魚肉與芒果、薏仁、紅麴等結合，創造新鮮驚奇的美味，

今年金蘭盃賽事升格國際級，不但邀請德國、瑞士評審參與決賽評選，還有韓國、泰國選手都慕名來台決勝負。韓國ACCA高中Yoon Chaelee、Jin Serin等2名學生來台交流，她們說，台灣醬油種類多樣，和韓國口味也不太一樣，特別在賽前試做1個月，這次特別以韓國家常魚料理搭配金蘭香辣油膏、剝皮辣椒等，以炸、燉等烹調方式料理，希望順利闖進決賽，並拿下好成績。

玄奘大學餐旅科吳俊威、周華偉共同料理「鮮果慕斯魚排佐香芒甜甘露醬」。吳俊威表示，平常在家會嘗試不同食材的可能性，利用魚肉的鮮嫩口感及豐富油脂，結合芒果鮮甜微酸，最後加入金蘭薄鹽、甘露醬油和甜麵醬燉煮，再輔以芭樂、蘋果為配菜帶來新鮮風味。

嘉陽高中餐飲科林奕君、黃梓涵端出《菇~菇菇~黃金蛋炒飯》，相較一般魚料理以魚肉呈現，他們將魚肉切丁，與米飯、香菇及蛋拌炒，讓米飯與魚肉的稚嫩口感結合，部分炒飯再以金蘭醬油、香菇素蠔油調味，最後疊成圓塔，創造清甜、台式微鹹兩種口味。

金蘭食品董事長鍾淳名表示，金蘭是逾80年的在地品牌，一直堅持以領先全國的標準生產「醬」產品，更舉辦金蘭盃廚藝競賽、製造100%台灣原料的金蘭國產有機醬油等，希望促進台灣食材與廚師交流，推廣台灣優良食材。

第八屆金蘭盃國際廚藝賽，特別邀請國外選手及評審參與，希望在國際、國內廚師和評審彼此切磋下，將台灣味、在地食材與醬油多樣性躍升國際。海選結果，學生、職業組各有10組脫穎而出，將於7月7日進行決賽。

(中時 )