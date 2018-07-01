指考生物超難！圖表資訊量龐大、雷射印刷凸顯細節

2018年07月01日 17:17 旺報 簡立欣

107年指考生物科繼續強調閱讀及邏輯推理素養導向，且圖表資訊量龐大，共有17張圖和2個表格；今年另一突破是，部分考題的照片採用雷射印刷，更貼近實物細節。高中教師認為最近3年生物都很難，今年難度又攀一級！

今年生物考題處處可見閱讀理解、圖表分析的重要性，例如閱讀第二大題談嗜中性白血球的新型免疫機制，就很考驗考生的資訊解讀和推論能力。

另外生活化考題例如椿象、食品加工、處理環境污染物質、細菌抗藥性等；以及實驗題，例如探討酵素最佳作用溫度、水蚤心跳、小鼠熱敏感通道蛋白質與熱迴避反應等。

圖表資訊顯著增加，閱讀題組一從花朵發育的分子調控機制，推論侏儸紀早期可能的植物生態景象，要求考生要有閱讀理解和分析能力，才能快速掌握觀念。整體來說考題偏難，有鑑別度。

大考中心主任劉孟奇特別指出，此次生物卷有兩頁圖是採用雷射製版印刷，包括葉片構造、心血管切面圖、雌鼠生殖器官切片顯微攝影圖，可以表達傳統黑白製版印刷表達不出來的細節。

劉孟奇說，指考生物考生只有1萬5千人，但多要考醫科，是我們國家的菁英學生，命題老師也會特別雕琢考題，大考中心也願意用更多成本來製作試題，「只是這樣就委屈入闈老師多關一天。」

建國高中教師劉玉山表示，此次生物偏難，「過去兩年已經很難，今年又更難！」主要是題幹長、資訊多，閱讀題難度最高；實驗題仍獨立成一大題，學生必須實際操作並細心觀察，才能作答。

試題內容以高三選修生物最多，基礎生物比例下降，應用生物學卻高達4題，也是值得注意的趨勢。

建國高中教師周麗芬、魏宏仁則表示，實驗題第48題青蛙解剖是延伸性探討活動，考量到動物保育，很多學校都沒做這個實驗了，其實不適合納入考試。

(旺報 )