港回歸21周年 林鄭月娥：觸碰國家底線絕不容忍

2018年07月01日 16:57 旺報 陳君碩

今天是香港回歸祖國21週年，香港的七一慶祝酒會於1日早上舉行，香港特首林鄭月娥在致詞時表示，特區政府在過去一年，堅持一國之本，對「觸碰國家底線的行為絕不容忍」。同時，善用兩制之利，積極參與一帶一路、謀劃大灣區發展。

據香港01網站7月1日報導，林鄭月娥在致辭時提到，在過去一年，特區政府堅持「一國」之本，在大事大非上，態度絕不模糊，對「觸碰國家底線的行為絕不容忍」。她形容政府「無畏無懼」，正確處理中央和特區的關係，加強各界對憲法、基本法、國家安全的認識。另外，林稱政府善用「兩制」之利，積極參與「一帶一路」建設、與粵澳政府共同謀劃大灣區的發展。

林鄭月娥又表示，經歷一年帶領政府，今日對港更有信心。她稱，房屋仍是社會頭號問題，日前宣布的新房策雖不能即時增加房屋供應及降低樓價，但能展示特區政府的政治決心及創新思維。她還以詩人杜甫的詩句「隨風潛入夜，潤物細無聲」，指本屆特區政府以關心、聆聽、行動，恢復了立法會「對事不對人」的處事空間。

在酒會前，灣仔金紫荊廣場早上8時舉行升旗禮，多名政治人物出席，包括行政長官林鄭月娥、其丈夫林兆波，兩位前香港特首董建華和梁振英、中聯辦主任王志民等。而去年未出席的前特首曾蔭權，今年也重臨儀式。

(旺報 )