港回歸21周年 林鄭月娥：觸碰國家底線絕不容忍

友善列印
旺報

今天是香港回歸祖國21週年，香港的七一慶祝酒會於1日早上舉行，香港特首林鄭月娥在致詞時表示，特區政府在過去一年，堅持一國之本，對「觸碰國家底線的行為絕不容忍」。同時，善用兩制之利，積極參與一帶一路、謀劃大灣區發展。

據香港01網站7月1日報導，林鄭月娥在致辭時提到，在過去一年，特區政府堅持「一國」之本，在大事大非上，態度絕不模糊，對「觸碰國家底線的行為絕不容忍」。她形容政府「無畏無懼」，正確處理中央和特區的關係，加強各界對憲法、基本法、國家安全的認識。另外，林稱政府善用「兩制」之利，積極參與「一帶一路」建設、與粵澳政府共同謀劃大灣區的發展。

林鄭月娥又表示，經歷一年帶領政府，今日對港更有信心。她稱，房屋仍是社會頭號問題，日前宣布的新房策雖不能即時增加房屋供應及降低樓價，但能展示特區政府的政治決心及創新思維。她還以詩人杜甫的詩句「隨風潛入夜，潤物細無聲」，指本屆特區政府以關心、聆聽、行動，恢復了立法會「對事不對人」的處事空間。

在酒會前，灣仔金紫荊廣場早上8時舉行升旗禮，多名政治人物出席，包括行政長官林鄭月娥、其丈夫林兆波，兩位前香港特首董建華和梁振英、中聯辦主任王志民等。而去年未出席的前特首曾蔭權，今年也重臨儀式。

(旺報 )

香港回歸21周年 林鄭月娥：絕不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。