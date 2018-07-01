葉璦菱獨子出輯 9m88合作拍MV機場上演玩命關頭

ØZI日前拍攝新歌MV。（新樂園提供）

友善列印
中時
ØZI日前拍攝新歌MV。（新樂園提供）

葉璦菱獨子陳亦凡以藝名「ØZI」出道，即將於10日發行首張全創作專輯《ØZI》。先前首波主打〈DIAMOND鑽石〉，近日強勢再推出第二波單曲〈B.O.〉。〈B.O.〉為英文Black out的縮寫，也就是中文「斷片」的意思，是他大學時期與同學們派對的代號。兩年前暑假的一個派對夜晚，他即興作出一個節奏，隨後在一天之內創作完這首歌。

他還找來近來在網路頗受關注的爵士女伶9m88合作。他與9m88曾在去年有過演出上的合作，當時就非常欣賞彼此的才華，所以當他邀約9m88合作時，9m88隨即一口答應。但其實原本他的創作是一首獨唱曲，因為這首歌有點爵士的氛圍，而且非常具有故事性與畫面感，才會認為設定成對唱，找9m88來詮釋一定會更加分。而9m88也完全不負他的期待，從紐約交來的旋律及歌詞，完全沒有被製作人修改，一次過關。

此外，在拍攝MV前一日，他在紐約準備飛往LA，不料飛機卻突然宣布停飛，場地都租好、導演也只有那一天能拍攝、9m88也已經飛到LA，他不放棄任何機會開始候補其他航空公司，剛好剩最後兩個位子可以給ØZI及經紀人搭乘，離起飛只剩一個半小時，兩人狂奔到另一個航廈把本來Check in好的行李拿回來，彷彿上演玩命關頭。

(中時 )

爽用吸管喝珍奶 黃安嗆：民進黨… 王笠人「事前準備」像搬家 身上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。