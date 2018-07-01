葉璦菱獨子出輯 9m88合作拍MV機場上演玩命關頭

2018年07月01日 16:54 中時 許雅淳

ØZI日前拍攝新歌MV。（新樂園提供）

葉璦菱獨子陳亦凡以藝名「ØZI」出道，即將於10日發行首張全創作專輯《ØZI》。先前首波主打〈DIAMOND鑽石〉，近日強勢再推出第二波單曲〈B.O.〉。〈B.O.〉為英文Black out的縮寫，也就是中文「斷片」的意思，是他大學時期與同學們派對的代號。兩年前暑假的一個派對夜晚，他即興作出一個節奏，隨後在一天之內創作完這首歌。

他還找來近來在網路頗受關注的爵士女伶9m88合作。他與9m88曾在去年有過演出上的合作，當時就非常欣賞彼此的才華，所以當他邀約9m88合作時，9m88隨即一口答應。但其實原本他的創作是一首獨唱曲，因為這首歌有點爵士的氛圍，而且非常具有故事性與畫面感，才會認為設定成對唱，找9m88來詮釋一定會更加分。而9m88也完全不負他的期待，從紐約交來的旋律及歌詞，完全沒有被製作人修改，一次過關。

此外，在拍攝MV前一日，他在紐約準備飛往LA，不料飛機卻突然宣布停飛，場地都租好、導演也只有那一天能拍攝、9m88也已經飛到LA，他不放棄任何機會開始候補其他航空公司，剛好剩最後兩個位子可以給ØZI及經紀人搭乘，離起飛只剩一個半小時，兩人狂奔到另一個航廈把本來Check in好的行李拿回來，彷彿上演玩命關頭。

(中時 )