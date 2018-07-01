世足人物》從泥地到草地 卡瓦尼：永遠像追「冰淇淋進球」那樣奔跑

2018年07月01日 17:13 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

「當你穿上球鞋，不論你是在烏拉圭薩爾托的泥土地上踢球，還是在義大利拿坡里綠草如茵的場地踢球，又或者是在幾百萬人觀看的世界盃舞台表現……，一旦跨過那條白線進入球場，你的世界裡就只有足球了。」

31歲的烏拉圭足球明星卡瓦尼（Edinson Cavani），透過網站「球員論壇（Players' Tribune）」，分享寫給9歲的自己的一封信，向全世界分享他達到現在地位之前的兒時生活，以及這20多年的心路歷程。

「9歲的艾丁森你好，這封信要給那個被鄰居叫『小光頭』的你。」

「嗯，我很高興地告訴你，未來20幾年，足球將改變你人生很多部分，這些變化有好有壞，像是可以幫你擺脫『小光頭』這個綽號。有個傢伙叫巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta，阿根廷前國腳，綽號『戰神』），你現在應該還不認識他，因為唯一能讓你乖乖坐下來的電視節目，叫『湯姆貓與傑利鼠』，你哥哥南多（Nando）會是最先受到巴提斯圖塔影響的人，他會開始拒絕理頭髮，像老巴一樣留長髮，開始用老媽的潤髮乳，最後他整個人看起來就像巴戰神。當哥哥用鞋帶綁頭髮、在足球場上奔跑時，會是你見過最酷的事情。」

「然後，你也會鼓起用氣跟媽媽說：『我不剪頭髮了。』你開始在街頭踢球，在南美我們的生活就是如此，沒有什麼特別，家裡沒有樂趣、沒有電玩、沒有大電視，甚至沒有熱水洗澡。冬天僅有的暖氣，就是身上那4條舒服的毯子。」

「牆上貼著足球明星的海報有什麼用？每兩、三年，不論是家人換工作或是付不起房租，總是要換一個新住處，但你知道頻繁搬家有什麼好處嗎？每一個新地方、不論地點，總是會有塊空地、一顆球讓你可以體驗足球的樂趣，這是地主無法從你手上奪走的。」

「如果我沒記錯，這時候的你，人生中最重要的應該是『冰淇淋進球（The Ice Cream Goal）』。冰淇淋進球是個充滿魔力的東西，是純粹的動力，這是薩爾托青年足球聯盟的管理者想出的絕妙點子，目的是讓一群6歲的孩子，不管比數如何，都能保持進攻的熱情，那就是踢進比賽最後一球的人，賽後有冰淇淋可以吃。」

「當你聽到裁判吹響比賽結束的哨音，而你是那個踢進冰淇淋進球的人，那是一種無與倫比的感覺、全然的喜悅。會吃到巧克力口味的？還是米老鼠造型的？反正一整天下來，你會像個國王一樣。」

「時至今日，每當閉上雙眼，我仍記得腳踩在泥土地上的感覺，也能感受心臟怦怦跳的激動，追逐每一球，試著搶下冰淇淋進球的日子。」

卡瓦尼還告訴那個9歲的自己，未來他終究會實現兒時夢想，但也因為成長失去很多，「9歲的你沒有熱水沖澡、口袋沒有錢、也還沒有很酷的髮型，但你擁有31歲的我最想念、且金錢買不到的東西：自由。」

「身為一個孩子，你的生活充滿熱情，這是大人很難感受到的，長大之後有很多責任，有很多情緒必須隱藏起來，也有很多壓力，太多太多雜念了。」

「你知道31歲的你生活是什麼樣子嗎？大部分是從旅館、搭巴士到訓練場地，再從訓練場地搭車到機場，下飛機後又是搭巴士到球場，日復一日都是這樣的行程。從很多方面來看，你確實活在美夢當中，卻也是禁錮在這場夢境裡的囚犯，無法跨出門享受陽光，不能光腳在泥土上踢球，人生會發生一些事情讓你的生活變得複雜，這是無法避免的。」

「你長大之後會發現，最成功的人是能夠透過智慧去生活的人。」

「每當你穿好球鞋，不管你正在何處比賽，我希望你牢記你父親告訴過你的，是他常常在你比賽前耳提面命的，我知道你記得是什麼話，他說：『當你跨進球場之後，你的世界只剩下足球，任何足球場外的事，都不會對場上的你有所幫助，場上除了足球，什麼都不存在。』」

「如果你聽進這些話，從靈魂深處深信不疑，有時候就算面對巨大壓力，就算在幾百萬人面前踢球，你都會像赤腳走上球場、感覺腳下的泥土，心臟像是要跳出胸口一樣激動，你會像為了獲得全世界最偉大的獎盃那樣努力追著球跑，誠如你為了冰淇淋那樣拚命。」

(中時電子報)