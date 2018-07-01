王笠人「事前準備」像搬家 身上飄異味猶如老人

王笠人日前拍攝新歌MV。（福茂提供）

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王笠人日前拍攝新歌MV。（福茂提供）

王笠人日前拍新歌〈陶瓷〉MV，除了凌晨起床開工，還必須頂著大太陽在戶外取景，偏偏她是個皮膚白皙的「小鮮肉」，除了不能過度曝曬，她更害怕蚊蟲叮咬，視小黑蚊為天敵，早早做好萬全準備，防曬、防蚊配備全打包帶在身上，工作人員見她大包小包，忍不住笑虧：「今天是要搬家嗎？」拍攝時，她只要一有空檔，立刻狂擦防曬乳、噴防蚊液，現場工作人員就聞到她身上飄出陣陣防蚊液味道，再度取笑：「人家女歌手身上都是香香的香水味，妳怎麼只有防蚊液的味道，像老人家！」讓王笠人哭笑不得！

王笠人三年前以〈如果我們再相遇〉搭偶像劇《致，第三者》一鳴驚人，去年底，王笠人的〈我依然是我〉再被偶像劇《我的男孩》相中，在只聞其聲不見其人的情況下，討論度破表，於數位平台及Youtube開出好成績，她近日再推出新單曲〈陶瓷〉，被由楊丞琳、藍正龍主演的偶像劇《前男友不是人》點名，成為該劇的插曲，成績亮眼！

《前男友不是人》劇情描述女性成長、兩性議題，與王笠人的〈陶瓷〉氛圍相呼應；王笠人表示，〈陶瓷〉創作靈感緣自捏陶土，「捏陶土和經營感情一樣，都需要一個穩固的基礎，過程中，要盡力維持你想塑造的形狀，然而在烤出來之後，不見得跟你期待的一樣，因為可能發生烤的溫度變化、上料不夠均勻等變數，就像我們有時候遇到一個人，他並不一定是你心目中的白馬王子，但在經過磨合的過程，它可能會往好的方向前進，成為一段走到最後的故事」。

(中時 )

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