陳大天熬夜瘋世足！巴西隊爭氣給面子

2018年07月01日 17:19 中時 尤嬿妮

黃偉晉參與「粉紅勢力Pink Power」活動。（MeMe直播提供）

林珈安於「粉紅勢力Pink Power」活動獻唱。（MeMe直播提供）

MeMe直播昨舉辦2018年中派對「粉紅勢力Pink Power」，活動主持人阿娟帶領藝人陳大天、林珈安、黃偉晉輪番飆歌；私下個性謹慎的陳大天，透露對直播躍躍欲試，「其實有點想開類似像佼哥或唐老師那樣吃吃喝喝，然後邊聊天的直播，其實滿有趣的，觀察了一陣子，看到吃的直播有種意外的療癒感，而且想要挑戰比較特殊的場域，比方熱炒店或者高級餐廳的真人秀訪談直播，這樣蠻酷的」！

聊起近日全球瘋迷的世足賽事，陳大天為了趁工作空檔看世足賽，特別買了轉播app，為了舒服看球賽，他還買了轉接線，把手機螢幕投射到家裡的電視機上，「看大銀幕才有爽快感」！陳大天特別支持巴西隊，還會熬夜力挺：「我記得我在跑舞台劇巡演，恰逢巴西對決哥斯大黎加，演出時都沒有辦法專心看球，幸好巴西很給面子，兩球都是演出完才踢進！」

有「IG必追女孩」封號的林珈安，昨回歸歌手身份亮麗登場，面對現場美女直播主們，林珈安坦言非常佩服能在鏡頭前跟粉絲侃侃而談的主播，「對於直播我有點障礙，因為私底下的我其實很害羞」！酷愛運動的林珈安同樣瘋迷世足賽，自稱是冷靜型球迷的她，儘管因工作無法熬夜看比賽，還是會定時關注相關新聞，愛看帥哥球星踢球的她苦笑說，「我支持的德國、冰島領支球隊都沒進16強！哭哭了啦」！昨活動結束她趕回家看帥哥超多的阿根廷隊比賽，沒想到阿根廷對上法國又輸了，林珈安苦笑說：「不知道要追哪一個球隊了啦！」

(中時 )