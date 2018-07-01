陳大天熬夜瘋世足！巴西隊爭氣給面子

陳大天參與「粉紅勢力Pink Power」活動。（MeMe直播提供）

友善列印
中時
黃偉晉參與「粉紅勢力Pink Power」活動。（MeMe直播提供）
林珈安於「粉紅勢力Pink Power」活動獻唱。（MeMe直播提供）

MeMe直播昨舉辦2018年中派對「粉紅勢力Pink Power」，活動主持人阿娟帶領藝人陳大天、林珈安、黃偉晉輪番飆歌；私下個性謹慎的陳大天，透露對直播躍躍欲試，「其實有點想開類似像佼哥或唐老師那樣吃吃喝喝，然後邊聊天的直播，其實滿有趣的，觀察了一陣子，看到吃的直播有種意外的療癒感，而且想要挑戰比較特殊的場域，比方熱炒店或者高級餐廳的真人秀訪談直播，這樣蠻酷的」！

聊起近日全球瘋迷的世足賽事，陳大天為了趁工作空檔看世足賽，特別買了轉播app，為了舒服看球賽，他還買了轉接線，把手機螢幕投射到家裡的電視機上，「看大銀幕才有爽快感」！陳大天特別支持巴西隊，還會熬夜力挺：「我記得我在跑舞台劇巡演，恰逢巴西對決哥斯大黎加，演出時都沒有辦法專心看球，幸好巴西很給面子，兩球都是演出完才踢進！」

有「IG必追女孩」封號的林珈安，昨回歸歌手身份亮麗登場，面對現場美女直播主們，林珈安坦言非常佩服能在鏡頭前跟粉絲侃侃而談的主播，「對於直播我有點障礙，因為私底下的我其實很害羞」！酷愛運動的林珈安同樣瘋迷世足賽，自稱是冷靜型球迷的她，儘管因工作無法熬夜看比賽，還是會定時關注相關新聞，愛看帥哥球星踢球的她苦笑說，「我支持的德國、冰島領支球隊都沒進16強！哭哭了啦」！昨活動結束她趕回家看帥哥超多的阿根廷隊比賽，沒想到阿根廷對上法國又輸了，林珈安苦笑說：「不知道要追哪一個球隊了啦！」

(中時 )

王笠人「事前準備」像搬家 身上… 久違3人行！張鈞甯同框高顏值母…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。