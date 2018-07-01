陳佩琪嗆柯文哲：哼哼市長老公 會怕就好

2018年07月01日 18:20 中時電子報 丁世傑

台北市長柯文哲推出新書《光榮城市》，暢談擔任市長後施政與改變，出版社昨（30日）晚舉行簽書會，最終發出600張號碼牌，簽書、圍觀人潮擠爆中山地下街。柯文哲的太太陳佩琪也放話要出書，希望賣得比柯文哲好，並在臉書嗆柯文哲，「哼哼，市長老公，會怕就好！」

台北市長柯文哲推出新書《光榮城市》，暢談擔任市長後施政與改變，出版社昨（30日）晚舉行簽書會，不少人凌晨就到場排隊，一度傳出500張號碼牌發不完，但最終發出600張號碼牌，簽書、圍觀人潮擠爆中山地下街，同時還自製長達5小時無大字報演講，述說企業文化、人生哲學、市政推動等。

陳佩琪今日則在臉書表達也想出書的心願，「相信每個人一生中都想寫一本有關自己的書，不論是談自己工作領域的專業也好，或是寫下自己人生精彩的那一頁也罷，哪一天若是夢想成真，想必老時都是彌足珍貴。」

陳佩琪並說，寫一本書就只是她的夢想，另外她還有一個更遠大的夢想，那就是書能賣得比她那市長老公更好，並期勉自己哪天夢想成真。文後並嗆柯文哲「哼哼，市長老公，會怕就好！」

文章也抱怨，名嘴有時說她家多了千萬財產來源不明， 有時說她家少了千萬財產去向不明。陳佩琪嘆，「唉！到底是要說我們家錢太多了， 還是說我們家錢太少了？」

陳佩琪澄清，她抽空看了一下歷年自然人憑證的繳稅紀錄， 103和106年稅率是20%，其餘是30% ，沒有名嘴說的40%啊！！！

(中時電子報)