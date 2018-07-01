二戰以來最猛貿易反擊！杜魯道對川普稱別無選擇

2018年07月01日 17:35 中時電子報 蔡萱

美國總統川普上個月在G7峰會前宣布除了要向加拿大加徵鋼鋁稅外，還和加拿大總理杜魯道公開互罵。此舉也沒能阻止加拿大在今年起對美國價值4000億元的商品加稅，加拿大也形容這是「二戰以來最猛烈的貿易行動」，杜魯道也在兩人鬧翻後首次致電川普，表示自己別無選擇的做出這次的貿易反擊。

據《路透》報導，加拿大總理杜魯道與美國總統川普在6月的最後一天互通電話，討論如今兩國的貿易現況，因為7月開始兩國貿易將進入全新的局面。這也是川普在6月10日於推特上痛罵杜魯道「軟弱又不老實」之後，兩人首次互通電話。

在電話中杜魯道告訴川普，加拿大毫無選擇餘地，只能宣布針對美國鋼鋁關稅的反擊政策，但兩人也同意對未來貿易前進方向，保持密切聯繫。

川普在上個月不斷暗示加拿大從兩國貿易中獲取不公平的利益，甚至在G7峰會後，因不滿杜魯道在會後記者會上稱兩國對貿易有重大分歧，川普不聽卻執意對加拿大加稅，因此要對美國採取反擊政策感到不滿，因而痛罵杜魯道，將兩國的關係罵到了歷史新低點。

加拿大日前宣布在從7月1日起對美國價值166加元的商品加徵10-25%的關稅其中包括鋼鋁、果汁、醃黃瓜、酒類、衛生紙、日用品等，直到華盛頓對加拿大加稅的政策之前。加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）也對此強調，這是加拿大「自第二次世界大戰以來採取的最猛烈貿易行動」，還說「我們不會升級貿易戰，但是也不會退縮」。

(中時電子報)