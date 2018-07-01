二戰以來最猛貿易反擊！杜魯道對川普稱別無選擇

美國總統川普與加拿大總理杜魯道在G7峰會前，兩人友好的握手交談。(路透)

友善列印
中時電子報

美國總統川普上個月在G7峰會前宣布除了要向加拿大加徵鋼鋁稅外，還和加拿大總理杜魯道公開互罵。此舉也沒能阻止加拿大在今年起對美國價值4000億元的商品加稅，加拿大也形容這是「二戰以來最猛烈的貿易行動」，杜魯道也在兩人鬧翻後首次致電川普，表示自己別無選擇的做出這次的貿易反擊。

據《路透》報導，加拿大總理杜魯道與美國總統川普在6月的最後一天互通電話，討論如今兩國的貿易現況，因為7月開始兩國貿易將進入全新的局面。這也是川普在6月10日於推特上痛罵杜魯道「軟弱又不老實」之後，兩人首次互通電話。

在電話中杜魯道告訴川普，加拿大毫無選擇餘地，只能宣布針對美國鋼鋁關稅的反擊政策，但兩人也同意對未來貿易前進方向，保持密切聯繫。

超僵G7！撤回背書 川普狠槓杜魯道軟弱不老實

川普在上個月不斷暗示加拿大從兩國貿易中獲取不公平的利益，甚至在G7峰會後，因不滿杜魯道在會後記者會上稱兩國對貿易有重大分歧，川普不聽卻執意對加拿大加稅，因此要對美國採取反擊政策感到不滿，因而痛罵杜魯道，將兩國的關係罵到了歷史新低點。

加拿大日前宣布在從7月1日起對美國價值166加元的商品加徵10-25%的關稅其中包括鋼鋁、果汁、醃黃瓜、酒類、衛生紙、日用品等，直到華盛頓對加拿大加稅的政策之前。加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）也對此強調，這是加拿大「自第二次世界大戰以來採取的最猛烈貿易行動」，還說「我們不會升級貿易戰，但是也不會退縮」。

(中時電子報)

文章來源：Trump, Trudeau discuss trade, economic issues over phone call

印度大巴翻入峽谷 已釀40餘死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。