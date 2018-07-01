Hello Kitty佔領日本新幹線！夢幻粉色列車奔馳西日本地區

「Hello Kitty」500系新幹線回聲號列車外觀裝飾大量粉色蝴蝶結，十分夢幻。（圖片取自hellokitty shinkansen官網）

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首節車廂「Hello! Plaza」為特色展示空間，針對日本各地景點進行介紹。（圖片取自hellokitty shinkansen官網）
粉紅色裝潢搭配大型電視牆，宛如走入Hello Kitty異想世界。（圖片取自hellokitty shinkansen官網）
第2節車廂「KAWAII!ROOM」夢幻粉紫色座椅，上方以Hello Kitty枕巾點綴。（圖片取自hellokitty shinkansen官網）
車廂設有Hello Kitty拍照打卡區，現場湧現排隊人潮。（圖片取自hellokitty shinkansen官網）
可愛造型行李架，與Hello Kitty一同踏上歡樂旅程。（圖片取自hellokitty shinkansen官網）

Hello Kitty粉絲注意！繼先前長榮航空推出萌翻Hello Kitty彩繪機，吸引眾多粉絲前來朝聖，現在JR西日本與三麗鷗家族攜手合作，打造全新「Hello Kitty」500系新幹線回聲號（Kodama）列車，粉色車廂成為時下熱門打卡點。

全新「Hello Kitty新幹線」即日起正式營運，每日1班往返博多站至新大阪站間，列車外觀繪製蝴蝶結裝飾，車廂內從天花板至地上皆有各式Hello Kitty圖樣，好不吸睛。

列車共8節車廂，其中第1節車廂「Hello! Plaza」主要作為展示使用，並針對日本各地景點介紹，即日起至9月前將販售鳥取‧島根2地特色產品，10月後預計推動以山口縣為主題活動。第2節車廂「KAWAII!ROOM」設有情境拍照區及可與換上導覽員制服Hello Kitty合影留念，令粉絲大呼過癮。

目前第3至第8節座位區，內部裝潢雖然未對外公開，但據JR西日本負責人指出，依照座位不同，可能有「隱藏版Kitty」置身其中，敬請粉絲期待。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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