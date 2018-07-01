立委邱志偉爭取拓寬路竹高十一線道路 改善路竹生活圈

2018年07月01日 18:10 中時 林雅惠

高市府拓寬路竹區高11線道路，北起大仁路一新橋往南至復興路，全長4.55公里共花費4.9億元。經立委邱志偉多次邀集交通部、公路總局及高雄市府現勘及會議協調，終成功協助市府將本案納入公路總局104~107年度生活圈計畫公路系統補助計畫。計畫內容將道路由原寬度4公尺拓寬為12公尺，可大幅紓解當地交通壅塞、行車安全及一併改善區域排水問題，提供區域交通的便利、安全環境及提升道路周邊排水治理及防洪等級，全線預計今年6月底開放通車。

邱志偉指出，原有高11線道路現寬太小，上下班時段車潮擁擠，時有會車不易造成交通阻塞，不慎更有意外發生，雖經高雄市政府評估該路段道路不敷使用，但礙於市府經費短絀，無法全線辦理一次改善難以彰顯交通服務水準及效益，特別安排交通部、公路總局及高雄市政府共同至現地會勘，研商改善方案及經費需求，協助市府成功納入公路總局104~107年度生活圈計畫公路系統補助計畫，拓寬工程所需總經費約4億9,000萬元，由中央挹注3.43億元補助辦理。

高市府工務局新工處指出，自開工以來，在長達4.55公里道路拓寬範圍內施作排水工程及橋梁工程，因既有道路上有約173支台電及電信電桿需配合遷改，自來水管、電信電纜及瓦斯管配合預埋，為克服管遷牴觸問題，召開相關管線協調會議達26次。且工區緊鄰養殖中漁塭，僅能在漁塭無水期間施工，為保持既有道路通行，採半半施工方式，施工過程可說困難重重。

邱志偉進一步表示，感謝市府工務團隊如期如質及努力克服萬難，全線終於在今年6月底完成開放通行，拓寬後的道路變得寬敞舒適又平穩，下雨過後不會再有泥濘難走，民眾進出該路段更順暢。高雄科學園區已逐漸形成生活圈，便捷的道路的攸關生活圈能否擴大，高11線拓寬為12公尺寬後，不僅可紓解車流量，對於行車安全提升也有相當助益。

(中時 )