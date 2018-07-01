彰化縣政府提供幸福餐券 可到5大超商取餐8880學子受惠

彰化縣政府暑假提供幸福餐券。（吳敏菁攝）

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彰化縣政府提供幸福餐券，今年為了學生取餐便利性，首創辦理全縣幸福餐券聯合招標，學生可持餐券到縣內5大超商等據點兌換午餐。（吳敏菁攝）
彰化縣政府提供幸福餐券，今年為了學生取餐便利性，首創辦理全縣幸福餐券聯合招標，學生可持餐券到縣內5大超商等據點兌換午餐。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為了照顧低收、中低收入戶或家庭突遭變故的學子，在寒暑假期間也提供「幸福餐券」，今年首創辦理全縣幸福餐券聯合招標，學生可持餐券到縣內5大超商等據點兌換午餐，統計受惠的學生數約8880人。

社會處長黃淑娟表示，往年辦理幸福餐券均由學校自行與通路商店簽約，學生憑券取餐，但選擇性較少且有些學校學區較大，學生需特地到特約商店兌換。

今年為了學生取餐便利性，首創辦理全縣幸福餐券聯合招標，學生可持餐券到縣內5大超商等據點兌換午餐，提供多元餐食選擇及更便利的領餐環境。

各超商為了使學生吃得更飽，紛紛加碼送，縣府每張幸福餐券縣府補助50元，7-11最高可兌換至55元等值餐食；全家最高可兌換至57元；OK最高可兌換至60元；楓康超市最高可兌換至60元；萊爾富選擇組合餐最高可兌換至60元，希望經濟弱勢學生在暑假期間不為午餐煩惱並能持續受到妥善照顧。

(中時 )

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