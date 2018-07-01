台灣虎航高雄第6條航線今首航 獨飛高雄名古屋

2018年07月01日 18:13 中時 王思慧

台灣虎航今首航高雄-名古屋包機，周四、周日飛航。（台灣虎航提供）

台灣虎航今日歡慶高雄出發的第6條國際航線，高雄-名古屋定期包機啟航，也是台灣虎航自高雄出發的第5條日本航線，也成為高雄唯一提供直航名古屋的航空業者。

台灣虎航表示，名古屋位於本州的中央，也是中部地區的中心城市，走訪市區內的各主要觀光景點，可見證名古屋的悠久歷史，亦可看見近代產業的發展；名古屋及周邊地區獨有的紅味噌，也廣泛應用於在地美食中。

此外，「昇龍道巴士周遊券」也帶給外籍觀光客便利，從中部機場開始一路向北連結，至岐阜、高山、白川鄉、金澤、松本、馬龍等地，三天及五天的效期廣受旅客喜愛，旅客可善用此便利的周遊券彈性安排行程，一次玩遍中部及北陸地區。

所有搭乘台灣虎航高雄-名古屋IT8268定期包機首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，中部機場的吉祥物也在中部機場接機，歡迎搭乘首航班機的旅客造訪，另也贈送首航禮物袋給每位乘客，內有名古屋導覽手冊、紀念筆及資料夾等限量紀念品。

高雄-名古屋定期包機航線開航初期，每週營運二班，分別是週四及週日，去程航班編號IT8268，13時20分自高雄機場起飛；回程航班編號IT8269，18時25分自名古屋中部機場起飛。

(中時 )