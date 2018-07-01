李佳薇拋圈外男友告白小宇 「喜歡他很久」

2018年07月01日 18:08 中時 尤嬿妮

李佳薇在新歌MV裡飾演惡魔女友。（華納音樂提供）

李佳薇在新歌MV裡飾演惡魔女友。（華納音樂提供）

李佳薇新歌〈反派情人〉邀入圍本屆金曲歌王的宋念宇（小宇）合作，兩人首次在音樂上互動，李佳薇透露當初收到邀歌，忍不住開心直呼：「想唱小宇的歌已經好久了！」透露一直很欣賞、崇拜對方，直到兩人成為華納音樂同門，她才有機會向小宇邀歌，李佳薇害羞表示，第一次和對方見面時，自己簡直「眼冒愛心」，坦言「喜歡他很久了」！

聊起合作過程，李佳薇表示第一次收到demo就很驚艷，一度擔心自己沒辦法唱得像小宇那麼好，兩人經過磨合與討論，李佳薇慢慢開發自己過去未曾嘗試過的唱腔，小宇也忍不住稱讚：「她把這首有律動感的歌詮釋得非常好，不只是大家熟悉唱〈煎熬〉的李佳薇。」

李佳薇在〈反派情人〉MV中飾演「惡魔女友」，因懷疑男友有「小三」，不僅偷偷觀察對方一舉一動，還設下圈套，在對方的牛奶麥片裡加鹽、三明治加芥末，男生對她的「凌虐」一頭霧水，渾然不知發生什麼事；問她若現實生活懷疑另一半出軌會如何應對？藏不住話的李佳薇選擇直接問清楚，若確定對方的心已不在自己身上，會二話不說結束關係。李佳薇將於7日在台北車站新光三越站前廣場舉辦「薇唱會」，詳情查詢華納音樂官方臉書粉絲專頁。

(中時 )