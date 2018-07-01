不只4艘航艦！解放軍可能7年秘造7艦

5月27日，大陸2艘航母首度同框。（取自新浪微博@新浪軍事）

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中時電子報

中國海軍075型兩棲攻擊艦的示意圖。（圖/網路）

美國《外交學者》(The Diplomat)最新報導，中國人民解放軍海軍的艦隊數量和規模呈現不斷擴大的趨勢。中國海軍自從2012年開始，第1艘航空母艦「遼寧號」正式服役以後，目前正在建造或可能建造的新艦仍有3艘之多。但是軍事專家艾特(Abraham Ait)甚至指出，雖然中國人民解放軍只說計畫在2025年以前，將擁有4艘航母艦隊的規模，但是他認為如果加上日前開建的3艘「075型」兩棲攻擊艦，這個數字將立刻飆升至「7艘」。

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報導說，中國海軍目前除了正在研製「001A型」、「002型」和「003型」航空母艦以外，還有造船廠同時開建3艘「075型」兩棲攻擊艦，它們都是和法國戴高樂航艦(Charles De Gaulle)差不多的4萬噸戰艦。雖然兩棲攻擊艦不被歸類為航空母艦，但其實只要部署專業的短距起飛和垂直降落飛機，就具有航艦的實際功能。

因此，如果中國人民解放軍「075型」兩棲攻擊艦在2025年前全部服役的話，屆時只要部署固定翼戰鬥機，就可以當作航空母艦使用。那麼中國海軍的航母艦隊規模立刻擴大成「7艘」之多。

此外，文章還指出2025年可能會是解放軍海軍和美國海軍「實力翻轉」的重要轉折點。因為屆時除了7艘戰艦服役之外，依照中國國防支出年年成長7%的趨勢來看，解放軍在2025年之後，當然可能繼續建造更多航艦，但是美國海軍卻可能維持目前的航母艦隊規模，不再擴大。那麼7年後，美國海軍在亞洲太平洋地區的領先地位，可能受到嚴重衝擊。

(中時電子報)

文章來源：Will China Have 7 Aircraft Carriers by 2025?

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