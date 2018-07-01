全球瘋世足 安妮推薦球迷參觀當地最貴廁所

安妮表示，若球迷到俄羅斯看球賽，要去品嚐羅宋湯。（吻仔魚攝影工房提供）

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時報周刊
林彥君
安妮穿著性感泳裝，展露好身材。（吻仔魚攝影工房提供）
安妮日前到廟宇參拜，吸引粉絲圍觀。（伊林提供）

2018世界盃足球賽在俄羅斯舉辦，來自俄羅斯的安妮表示，雖然沒有瘋世足，但身邊有許多朋友下注運彩，在看世足比賽時反而更緊張刺激，她看到世界各地的球迷湧入家鄉，為自己的國家加油，她以在地人經驗，向粉絲分享俄羅斯當地的特色美食、景點。

安妮表示，到當地一定要品嚐羅宋湯和俄羅斯水餃，她說「羅宋湯主要材料是甜菜根，很補，俄羅斯水餃形狀小，一顆一顆的很可愛，配上酸奶油吃，口感很特別」除了美食，她也推薦球迷帶幾盒俄羅斯巧克力和Vodka當伴手禮。她認為球迷必去景點為莫斯科紅場，「那邊很漂亮，可以拍很多照，也可以去逛俄羅斯最貴的Mall，裡面有俄羅斯最貴的廁所，上一次廁所要花80台幣。」

安妮平常喜歡吃美食，也會靠運動維持身材，不但喜歡跳舞，近期也在練拳擊、TRX、瑜珈等，她也會利用走路消耗熱量，只要有空，她會徒步從台北西門町站走1個半小時，到永春捷運站。她日前上《舞力全開》獲得藝人組總積分第一名，她7日將前進小巨蛋，參加2018CTC世界盃國際標準舞公開賽，近期積極排練國標舞，讓她大嘆「生活好充實。」

(時報周刊)

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