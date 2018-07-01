蔡英文總統台中東區福德祠參香 大雨攪局

2018年07月01日 18:24 中時 馮惠宜

總統蔡英文到台中東區福德祠參香，遇大雨滂沱，支持者冒雨等候和總統合照，維安人員也在雨中執勤。（馮惠宜攝）

總統蔡英文在參香、致詞後與支持者合影。（馮惠宜攝）

總統蔡英文1日下午到台中東區福德祠參香遇大雨攪局，不但維安警力在大雨滂沱中執勤，支持者也走避騎樓或撐傘在雨中守候；蔡英文致詞時特別提到民進黨執政中央、地方都有很多對他們不公平的謠言，台中市空氣品質在市長林佳龍上任後不斷改善卻被抹黑為空氣愈來愈糟。

東區福德祠由於腹地狹小，蔡英文車隊到訪前突然下起大雨，許多支持者散到臨近騎樓或對街大樓屋簷下躲雨，而負責交管的警察只能在雨中執，待總統車隊到達，現場亂成一團，支持者不是撐傘等待，就是全擠在騎樓等著與總統合影。

蔡英文在台中市長林佳龍陪同下快步進入福德祠參香，隨後向信徒、支持者致詞，她盛讚林佳龍上任三年來做得非常好，貫徹她競選總統時很多的政見，並細數台中市社會住宅、綠川整治、托育托老一條龍等施政成果，不但讓市民有光榮感，也都成為其他縣市的凱模。

話鋒一轉她也為林佳龍抱不平，直言綠川整治做得這麼成功，還有人放謠言說是接自來水，並且說這樣的謠言實在很多，不管是中央或地方，真的出現很多對民進黨執政很不公平的謠言。

蔡英文說，台中市在林佳龍執政後很多的數據都顯示空氣品質不斷改善，結果被抹黑成愈來愈糟，她也強調，即便是在改善中，中央、地方都有責任把空氣品質變得更好，所以立法院前幾天通過台灣有史以來改善空污最完善的「空污法」，未來將投資很多的經費、人力與政府支援全是要全力改善台灣的空氣品質。

蔡英文強調，法令已經通過了，有法令的根據、國家的預算與國家的資源，中央、地方一起投入一定讓台中的空氣品質一天比一天好。

(中時 )