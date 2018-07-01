加長版復興號 京廣及滬昆高鐵未來也能搭

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旺報

大陸新的列車運行圖實施後，長編組復興號計畫在京滬間每日投入運行3列，後續將安排在京廣高鐵、滬昆高鐵等路線上開行。未來在不增加月台長度情況下，復興號列車編組將增加到17輛。這項方案目前正在設計階段，仍需鐵路總公司評估。

與現有重聯的8輛編組復興號列車相比，大陸今天首發的16輛編組復興號動車組商務座數量明顯增加，更加符合京滬高鐵商務出行人員的出行需求，列車總定員也比重聯的8輛編組復興號增加了41人。其中，16輛編組復興號動車組共有22個商務座，而目前重聯的8輛編組復興號有20個商務座。

大陸鐵道科學研究院主任研究員張波表示，高鐵車型的選擇需要根據不同路線特點進行配備。自復興號動車組2017年6月投入運營以來，良好的乘車體驗廣受旅客歡迎，但因每列編組只有8輛，運力僅576人，車票供不應求。

張波表示，固定的長編組列車更適用於長途幹線客運，全天客流相對平穩固定。京津城際屬於短途的城際鐵路，客流潮汐現象明顯，因此更適合在高峰期運行重聯的8輛編組列車，平峰期只需將列車解編即可，比使用長編組列車客運組織更加靈活。長編組列車尤其適用於繁忙的京滬線。目前在徐州、蚌埠之間，受列車追蹤間隔的限制，列車開行對數已到極限，只能增加每一列列車的定員數量。

(旺報 )

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