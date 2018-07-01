「林俊傑褲子掉了」登熱搜 JJ自嘲「不用我動手」

2018年07月01日 18:41 中時 尤嬿妮

林俊傑昨在廣州南寧開唱。（JFJ Productions提供）

林俊傑昨在廣州南寧開唱。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）時隔4年昨晚在廣州南寧開唱，因當地氣候炎熱，滿場萬名觀眾不斷吶喊要他「脫掉」，不料中場時，JJ身上的格子褲裙意外滑落，所幸他裡頭還穿著一件黑色長褲，隨後自我調侃：「南京太熱了，看褲子多聽話，你們一直叫我脫，褲子自己聽見了，不用我動手！」而「林俊傑褲子掉了」隨即成為微博熱搜榜關鍵字，粉絲笑虧：「大哥你這褲子掉了一天還沒下熱搜。」

JJ昨深情獻唱〈修煉愛情〉，正準備移動腳步更換姿勢，本該在下一首換裝才脫掉的格子褲裙突然掉落，JJ雖瞬間傻住，但不到一秒立刻恢復反應，很自然地低頭將地上的褲裙踢走；這場突如其來的畫面，令不少粉絲直呼賺到，搞笑說「為什麼裡面還有一條（褲子）」、「還以為露出小JJ」；而JJ今稍早也發文感謝南寧歌迷熱情，文末還註明「唱歌有益瘦身」，歌迷留言笑虧因為瘦了所以掉褲子。

此外，JJ昨還邀全場觀眾合唱生日歌，為演唱會團隊，包括小提琴手、合聲成員及遠從美國來的貝斯手慶生，JJ事後更準備蛋糕，潛入後台休息室給壽星們驚喜，相當貼心。

(中時 )