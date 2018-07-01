《奇蹟的女兒》撞「阿法大戰」 1日晚避世足賽重播完結篇

2018年07月01日 18:41 中時 林淑娟

《奇蹟的女兒》温貞菱被資遣離開工廠。（公視）

《奇蹟的女兒》連俞涵。（公視）

《奇蹟的女兒》林哲熹。（公視）

《奇蹟的女兒》孫可芳離開工廠後去酒家上班。（公視）

公視時代迷你劇《奇蹟的女兒》昨日（6/30）播出精彩完結篇，全部四集的集數讓許多觀眾直呼看得不過癮，加上昨晚播出時段強碰世足賽「法國對上阿根廷」16強淘汰賽，讓不少人錯過完結篇，在觀眾的殷切要求下，公視加碼於今（7/1）晚9點，在公視主頻重播第四集完結篇。

温貞菱看完播出後表示，非常榮幸參與了《奇蹟的女兒》，「能跟鄭文堂導演、每位努力不懈的演員合作很幸福，每個人都希望奇蹟出現，其實改變的開始便是奇蹟的降臨，願雨鵑的堅毅與勇敢繼續伴著大家成長」。她透露看最後一集播出時眼淚一直掉。有觀眾問到，如果明白善良與正義得到的不會是好結果，還會選擇這麼做嗎？温貞菱認為：「所謂的結果是更深遠的無法被衡量的，只要對得起自己，仍會繼續下去。」

林哲熹表示，從這部戲能感覺得到每個人物在裡頭的掙扎，一個時代裡想要力爭向上，每個位置都有辛苦和為難，「阿成就是代表著一個時代的小人物，總是被夾在中間，每個人都對阿成提供了認為正確的方向，可是怎麼走都會讓人難過。」林哲熹說，在收看播出的過程中，也一直想起那些工廠、紡織場裡的溫度和氣味，「很榮幸這是我的第一部電視劇作品」。

連俞涵近期都在拍戲，沒辦法趕上週六的完結篇，她表示今晚會再和大家一起收看完結篇重播。為了回味當初拍片的裁縫時光，連俞涵每播一集就會特別做一個書衣，「這次也會為第四集做一個美麗的書衣」。

熱衷於世足賽的黃鐙輝，為了看《奇蹟的女兒》完結篇，甚至捨棄看阿根廷對上法國。看完播出後，黃鐙輝語重心長的表示，「越看到後面越能感受到每一個人在體制內的無能為力，有時候很佩服不肯妥協的人，放棄一切維護正義，但是面對現實生活，又有幾個人能真的捨身取義？」

(中時 )