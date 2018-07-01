感謝爽領雙薪陳世雄反擊 林郁方預見民進黨年底選舉下場

明道大學前校長陳世雄領雙薪，被酸肥貓。（本報系資料照片）

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中時電子報

力挺年改的明道大學前校長陳世雄，遭淡江大學全球政經學系主任包正豪酸「領雙薪的肥貓」。陳反擊說，雙薪是要有能力、有付出所得到的報酬。國民黨智庫召集人林郁方在臉書直指，陳世雄惱羞成怒的反擊，只會激起更多反年改者的不滿，不過，還是要謝謝陳世雄，因為他，民進黨年底選舉保證滿臉豆花！

陳世雄今天在臉書表示，國民黨網軍攻擊他，是找錯對象。他之所以會站出來講話，主要是因為聽到這段話，去年2月，曾任政院人事行政局長的陳庚金說，要軍公教能撈就撈、能混就混，拖垮政府，因此讓他擔心。陳甚至說，這些人和反年改的人難道不明白，他們不只拖垮政府，也會拖垮國家？該抗議攻擊的應該是這些人才對！

林郁方指出，陳世雄顯然是有特定政治顏色的人，卻在年改議題上喬裝成公道伯的樣子，一心想為民進黨政府辯護，但他惱羞成怒的反擊，只會激起更多反年改人士的不滿。

陳世雄說他領雙薪，是因為他有能力、也有付出。但想當軍公教人員是要通過考試的，任職期間還得經過長期考核。如果沒有能力，考得上和通得過考核嗎？服務國家社會那麼久，沒有付出嗎？林郁方反問陳世雄:「你的工作會比軍人和警消危險嗎？」他們不僅要付出心力，有時還得犧牲生命！面對他們，您慿什麼那麼驕傲？

林郁方強調，有些知識份子為什麼讓人看不起？自己爽領雙薪和高薪，卻道貌岸然地教訓因年改而生計受影響的人。不過，還是要謝謝陳世雄，因為有他，民進黨年底選舉保證滿臉豆花！繼續說吧，「陳世雄！我們期待您說更多幹話！」

(中時電子報)

文章來源：林郁方臉書

文章來源：陳世雄臉書

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