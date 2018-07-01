「台灣有難美國一定幫忙」 AIT處長梅建華還原真意

美國在台協會台北辦事處處長梅建華。（圖／本報資料照片，劉宗龍攝）

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中時電子報

即將離任的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）表示，先前有媒體引述他說，「台灣有難，美國一定幫忙」，他的原意是要強調美國支持台灣的立場，美方希望確保台灣的需要被滿足，並非指在某些特定情況下，美國會幫助台灣。

梅健華1日接受中央社專訪，他說希望將美國支持台灣的立場讓更多台灣民眾知道，增加台灣民眾對美台關係的信心。

身為AIT處長，梅健華說他可以在媒體上高調宣揚美國對台灣有多麼支持，但如果沒有實體來做後盾，有些人會覺得這不過是空話。

梅健華指出，美國在台協會台北辦事處新館是個具體的象徵，代表美國對台灣的支持，代表美國對強韌的美台關係的承諾，這棟建築物不會在5年後消失，而將會存在很長的一段時間。

梅健華說，事實上許多美國人民對台灣抱持很正面的印象，不過，好像很多台灣民眾並不知道這點。也許台灣在美國媒體出現的篇幅並不大，但梅健華說，當他跟美國民眾談到台灣的時候，他們對台灣都給予正面的評價。

至於在台灣仍有人擔心美國為了與中國在雙邊貿易或北韓等議題上達成協議，可能犧牲台灣的利益。梅健華表示，在他所參加過的華府會議中，從未聽過任何人發表貶抑台灣的言論，或認為美國應該改變對台政策。

梅健華有信心，經過這麼多世代或政權更迭，美國對台政策都沒什麼改變，「我們相信美國人民支持這樣的政策」。

(中時電子報)

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