現役軍人車禍肇逃 辯慌亂而離去

高雄左營博愛二路和明華一路口上午一名均開車撞機車後涉嫌肇逃。（圖取自Googl Map）

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旺報

20歲的曾姓職業男軍人1日清晨5時許開車行經高雄市左營區博愛二路與明華一路口，撞倒騎重機車的吳姓男士。吳傷重被送往醫院救治。肇逃的曾姓男子於中午在律師、友人陪同下向警方投案，他說，是因為當時不知道該如何處理，也不清楚肇事後車輛不能移動現場，才離去並到大寮區找尋友人協助。

高雄市警察局左營分局1日表示，在車禍現場找到一塊車牌，疑為肇事逃逸者的車輛車牌，經警方循線查詢及聯繫，確認肇逃車輛為白色自小客車，警方立即通知肇事駕駛到案說明。

警方說，當時雙方均沿博愛二路（南往北）方向行駛，行經至該路口時，銀色重機車疑因未依兩段式左轉及闖紅燈，直接左轉明華一路，並與白色自小客車發生碰撞，致騎士吳男倒地昏迷，送往醫院救治。經院方抽血檢測，將抽血換算為呼吸酒測值為0.84毫克。

院方初估，吳男有腦出血等傷勢，已經開腦救治，目前仍在加護病房觀察。

曾姓男子1日上午10時許到新莊派出所說明。他供稱，當時見到吳男騎乘重機車突然出現在前方，煞車不及，發生碰撞。警方也對他實施酒精濃度測試，其呼氣酒測值為0。警方查看曾男所駕駛的白色轎車，該車明顯有碰撞導致前方保險桿及車牌掉落之痕跡。警方訊後，全案依公共危險、肇事逃逸罪移送。

(旺報 )

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