緬甸駐台辦事處代表參訪桃園 加強未來交流意願

2018年07月01日 19:00 中時 呂筱蟬

緬甸駐台辦事處代表參訪桃園。(市府提供)

緬甸駐台辦事處代表妙鄧1日來訪桃園參觀大賀良質米農場、源鮮智慧農場以及桃園國際機場，並表達對於加強未來桃園與緬甸的農業與機場交流意願。

緬甸是農業大國，至今仍然約有70%對人口居著在農村地區，稻米是大宗產品，且以小農生產為主。妙鄧表示，此次來訪希望可以更加了解桃園政府農業，也希望未來可以帶緬甸的農業代表團，來與桃園的農業企業交流對話，商談合作的可能性。此外，緬甸對於臺灣生產的農業機具評價很高，但目前緬甸購買臺灣機具後維修不便，未來也希望雙方可以共同合作，建立更幫方便的跨國維修服務。

妙鄧也說，緬甸擁有兩座國際機場，一個是仰光國際機場，另一個是奈比多國際機場，他認為桃園國際機場擁有非常先進的科技，未來也希望可以促成桃園市以及緬甸的機場城市的交流，學習彼此發展經驗，並推動經濟、投資以及文化等方面的交流。

秘書處長顏子傑表示，桃園市樂意與緬甸的機場城市進行交流，參考彼此在機場軟、硬體規劃以及周邊建設。在農業方面，桃園擁有悠久的傳統農業產業，是臺灣北部的糧倉，也有引進高科技的智慧型農業，未來希望可以促進農業技術交流，及農業機具的銷售與推廣，並推動雙方有更多的商業、觀光交流。

(中時 )