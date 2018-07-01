張立昂被爆是gay？前女友邵雨薇義氣掛保證：他喜歡女生！

2018年07月01日 18:56 中時 林淑娟

邵雨薇出席藥妝品牌活動。（蘇蔓攝）

張立昂之前出席華劇大賞時親吻邵雨薇。（資料照）

邵雨薇、劉書宏出席藥妝品牌活動。（蘇蔓攝）

邵雨薇、劉書宏出席藥妝品牌活動。（蘇蔓攝）

劉書宏出席藥妝品牌活動。（蘇蔓攝）

邵雨薇出席藥妝品牌活動。（蘇蔓攝）

偶像劇當紅炸子雞張立昂日前被媒體爆料其實是同志，之前與邵雨薇假戲真做的「立薇CP」緋聞其實是「戲一場」！邵雨薇1日與5年合作3部戲的好友劉書宏1日攜手出席知名藥妝品牌活動，被問到前男友被盛傳是男同志，她笑說：「他當然不是！他是個非常nice的男生，而且他喜歡女生。」還說自己願意「掛保證」，會有這種消息傳出來讓她非常意外。

邵雨薇經紀人之前已代她回應：「哈哈哈！是要笑死我，立昂不可能是gay啦！萬分之萬不是。」她本人昨被追問此話題時一度低調，後又忍不住替前男友的性向掛保證。

才與「這群人」的鄭茵聲爆出熱戀緋聞的劉書宏也跟著自爆：「也很多人覺得我是gay，但我真的不是。有些人就是會因為美男外型，容易被人誤導。」他還自我安慰地說：「長得比較漂亮、有點顏值就是容易會被誤會。但生活開心最重要！」他說自己身邊有蠻多要好的同志朋友，人都很nice，他跟他們感情都超好的。

劉書宏之前與茵聲爆出熱戀，被問近況時，他說，兩人是「穩定、非常好的朋友」，不過茵聲剛拍完偶像劇，最近又要拍電影，兩人雖一直有在聯絡但較少見面，上次見面已是六月初左右跟「這群人」和簡廷芮一起出來吃吃飯、看電影。至於即將到來的情人節，他很久沒過這節日了，屆時應該也是會在拍戲中度過。

他也坦言茵聲是他們家麵店的「VIP」等級客人，「這位小姐很常去我們店，我喜歡親自下廚，也覺得我煮的比較好吃。但她比較喜歡我爸爸的料理，可能我爸爸煮的有爸爸的味道 ，我的味道則是繽紛一點」。

(中時 )