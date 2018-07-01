以藝術陶冶人生 盧雪華在繪畫裡找到新天地

盧雪華近期舉辦彩墨畫個展《轉角遇花緣》，展出她3年的學習成果，花草、山水與佛像，都是她的創作題材。（李欣恬攝）

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《轉角遇花緣》現場展出盧雪華的花鳥、山水、佛像等畫作，其中有一張盧雪華所繪製的準提觀音像，她表示在畫作裡藏了許多送給世界的祝福。（李欣恬攝）

現代人工作壓力大，什麼最能調節身心？資深廣告人盧雪華表示，藝術最能帶給現代人心靈上的沉澱，3年前，她就在無意間接觸工筆畫課，人生從此轉了彎，在彩墨畫中找到一片新天地，「我想透過畫作，傳遞真善美給這個世界。」

盧雪華表示，她平常從事廣告、溝通、人資及管理工作，非常忙碌，只能利用夜深人靜時畫畫，「畫畫是我最能沉澱自我的時刻，每一張畫，都反映繪畫者的心境。我記得有一陣子忙得不可開交，我突然有個靈感，開始畫起千手千眼觀音畫像，內心也逐漸平靜了下來。」

盧雪華近期舉辦彩墨畫個展《轉角遇花緣》，展出她3年來的學習和創作成果，包括花鳥、山水、佛像等題材，其中有一張準提觀音像，她表示：「我在這張畫裡藏了準提神咒，和很多祝福要給看見這張畫的人，裡頭有我的心意。」

盧雪華表示，她的父親從事建築業、母親是裁縫師，自小就耳濡目染，接觸建築工藝、裁縫美學，但因人生總忙著升學、工作，未能真正接觸藝術，如今像是圓夢一般。

盧雪華畢業於美國天普大學社會學碩士，同時為博士候選人，她表示，社會學的訓練，使她懂得以各種角度看待一件事物，「我認為畫畫也是展現創作者不同視角的方式，藝術創作除了能沉澱身心，也帶我看見人生不同狀態的轉換。」《轉角遇花緣》盧雪華彩墨畫個展，現於新北市淡水牧師樓古蹟庭園咖啡藝廊展出，展期至7月29日。

(中時 )

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