小嫻當《女兵》體重飆升到53！楊晴大嗓練口令吵翻鄰居

2018年07月01日 19:28 中時 林淑娟

TVBS高層為劉香慈、楊晴、小嫻、羅平、陳謙文等演員加菜。（TVBS）

TVBS高層為劉香慈、楊晴、小嫻、羅平、陳謙文等演員加菜。（TVBS）

小嫻、劉香慈、楊晴等人主演的TVBS全新國語八點檔《女兵日記》即將上檔，TVBS董事長張孝威及副董事長陳剛信1日率領主管前往屏東龍泉軍營「勞軍」，還帶來烤乳豬、湯圓為他們加菜。但小嫻很擔心，因為她拍這部戲因體力消耗很大，早上吃完早餐到9點就餓了，中午吃完午餐還會在帽子裡藏小零食，怎麼吃都吃不飽。因此體重不降反升，從50公斤變成53公斤。旁邊的陳謙文安慰她：「妳一身都是肌肉，是變壯不是胖。

《女兵日記》即將播出，近日全體演員們都集中在龍泉營區拍攝大場操兵戲，密集訓練喊口號及唱軍歌，練到大家丹田都特別有力，變成大嗓門。小嫻透露，剛開始拍的時候，大家因為步伐不夠整齊、唱歌五音不全，被導演狂喊NG，負責發號口令的排長楊晴首當其衝，她沮喪地說：「最困難的是只要我的聲音不夠大聲，大家聽不到步伐就會跟著亂，所以我回房間都會躲在廁所繼續練。」隔天還被隔壁房演員抗議：「妳可不可以不要在凌晨四點大喊『部隊集合』啊！」

1日TVBS董事長張孝威及副董事長陳剛信率領台內高層主管、戲劇團隊全員出動至屏東龍泉軍營為劉香慈、楊晴、小嫻、羅平、陳謙文等演員打氣加油，並且在現場發動團結誓師大會，祈祝收視長紅，也答謝海軍陸戰隊在拍戲期間的所有指導和協助。還特地為演員加菜烤乳豬及湯圓慰勞演員近日在屏東拍攝的辛勞。

TVBS董事長張孝威表示：「經過這幾個月大家辛勞的拍攝《女兵日記》即將如期開播，我有一個夢，我們TVBS要把八點檔這區塊草地做起來，相信《女兵日記》會有一個圓滿的成果。」陳剛信也表示：「衷心感謝國防部的大力幫忙，各位辛苦了，永遠忠誠！」

《女兵日記》製作耗費破億，加上國防部，特別是海軍和海軍陸戰隊的全力支援指導，所有演員進組4個月來，每天清晨四、五點起床接受軍事化管理和訓練，在人力物力財力的投入上，堪稱近年來華語自製八點檔時裝劇最大規模的製作。12分鐘片花在網路上曝光，短短三天內已破160萬的觀看次數。

(中時 )