世足花絮》球賽頻爆冷門　陸社區怕了「鎖頂樓」

2018年07月01日 19:45 旺報 賴志昶

本屆俄羅斯世界盃頻爆冷門，讓不少熱衷賭博的民眾直呼「頂樓見」。山東省濰坊市陽光新城6月27日就張貼公告稱，近期因世界盃比賽頻繁爆冷，暫時將頂樓門口上鎖。

據陸媒《梨視頻》報導，陽光新城的門口張貼一張公告稱，「近期因股市暴跌、世界盃比賽頻繁爆冷，為防止意外，天台口（頂樓門口）暫時上鎖。」發出公告的單位是當地的社區管理業者，而日期標示為6月23日。當地民眾對於這項通知大多一笑置之；但也有人認為，還是需要謹慎，畢竟確實有地方傳出球迷跳樓的意外。

一名王姓居民表示，社區門口ㄝ的這份通知「非常好」，事先提醒了居民注意，也增加了社區管理業者與居民的互動。另一名李先生則說，「這則通知發的挺是時候」，雖然不像傳統較嚴肅的公告，但也顯示出人性化的一面。

對此，陽光新城的社區管理人員表示，最近世界盃頻繁爆出冷門，在網路上看到很多人想不開，「就怕有人賭球投了很多錢，萬一想不開，真的跳了，貼這則通知算是一種溫馨提示，以防萬一」。

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