邱澤和澎恰恰當警探遇鬼 隨身帶濟公葫蘆護身符

2018年07月01日 19:57 中時 徐桐炘

劉奕兒（右）和溫貞菱合作《第九分局》。（華文創提供）

《第九分局》劇組舉行開鏡儀式。（華文創提供）

邱澤1日出席《第九分局》開鏡儀式，他去年起進軍大銀幕，徹底擺脫偶像花美男痞子形象，在新片飾演看到另個世界的警探，和澎恰恰（澎哥）成為刑警搭擋，「古意老實有正義感，跟以往很不同。」邱澤雖期待能將片中恐怖感做到極致，但他和導演王鼎霖一樣怕看鬼片，拍戲期間聽澎哥談起以前《玫瑰之夜》靈異經歷超有感，只好一直帶著温貞菱送的濟公葫蘆護身符。

澎哥將在片中顛覆過往逗趣形象，飾演不搞笑、不說台語老牌刑警，「想呈現不同的反差感，嚴肅穩重。」他表示原本覺得拍電影很累，對監製王鈞邀約感到猶豫，看了劇本立刻答應，「故事很好萊塢，冷面笑匠警探老張就像湯米李瓊斯。」他希望能變身全新造型老帥哥，不過打鬥戲讓他壓力頗大。

劉奕兒飾演女記者，強勢正義性格媲美超人女友路易絲，熱愛棒球的她表示終於圓了想當體育記者的夢，但最開心還是跟澎哥合作，2人不但都是棒球迷，而且身手矯健，她開玩笑說經過澎哥認證：「我們都是混血兒，混黑猩猩。」温貞菱則飾演挑戰外型酷帥的通靈少女，特地到多間濟公廟研習各種「上身」方式，還被廟裡師父指定吃素一個月，她也貼心幫劇組所有人求60個護身符，祈求拍攝平安。

允曦(小八)此次在《第九分局》演出很特別，角色吃重而且還竟然沒有一句台詞，她開心表示終於演到自己夢想已久的神秘角色，「兩種造型都超美，美到我自己都認不出來，早有這種造型我應該早就可以嫁人了。」高英軒飾演神秘反派的得力秘書，為生存不惜餘力跟老闆調情，還跟男女主角有場趣味互動，最大目標希望觀眾看到他們互動能笑出來，該片預計8月下旬殺青，預計2019年暑假檔上映。

(中時 )