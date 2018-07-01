影》以色列新武器！重型魚雷裝備潛艦部隊

以色列海軍新型「重型」魚雷系統。(圖/推特)

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中時電子報

以色列海軍宣布新的「重型」(Kaved)魚雷系統最後測試完成，將正式服役於以色列潛艇艦隊。

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這套「重型」魚雷系統是一家以色列國防公司製造，但消息人士並未透露具體公司名稱。未來所有有關升級和維護系統的工作都將在以色列海軍內部完成。這套系統將裝備於3艘舊式海豚級潛艦和3艘新型船艦。其中包括2019年才會由德國TKMS公司交付的新艦。

根據《詹氏防務周刊》(Janes Defence Weekly)報導，以色列國防軍(IDF)日前宣布說新型重型魚雷系統的最後測試已經在上月18至19日完成，將正式服役於潛艇艦隊。

一名高級海軍人士說，經過為期數個月的測試，和鎖定目標的實彈試驗。最後終於在海軍潛艇部隊Flotilla 7進行測試後，宣告完成。這是以色列一項長達數十年的國防計畫。

新型魚雷系統的正式運作，將讓以色列國防作戰能力取得巨大進步。因為這種重型魚雷擁有先進的性能和特點，可以達到更高的精準度，以及打擊更遠的射程。

重型魚雷高速武器可以打擊水面上和水下目標，擊中深度幾百公尺的攻擊目標。

而且，和舊式魚雷不同的是，這套新系統採用數位聲納導航系統，未來即使不變更硬體設備，依舊可以進行升級。

消息人士強調說，這是一套讓攻擊目標很難逃避的武器。而且它可以讓潛艦的攻擊目標超出原有範圍，但不清楚具體射程究竟是多少。

(中時電子報)

文章來源：Israel takes new torpedo into service

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