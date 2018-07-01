世界盃男籃》隊長風範！楊敬敏請全隊吃牛排提振士氣

2018年07月01日 20:05 中時電子報 黃及人

身為這次世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊長，楊敬敏確實很懂如何重振士氣！面對前役慘敗菲律賓22分結局，阿敏不僅深夜臉書留言激勵全隊，更在昨晚帶著全體球員吃牛排大餐，買單的人，當然是他與隊上另1位老大哥曾文鼎！

楊敬敏昨天凌晨3點多突然在臉書留言，「幹嘛！又不是世界末日，還沒結束，沒到最後，誰是贏家都還不知道！＃相信自己＃相信團隊＃台灣台北」明顯是在激勵中華男籃全隊士氣，更要全力備戰2日晚上出戰日本的關鍵戰役。

「輸了就輸了，難免心情不好，畢竟這種結局並非是我們想要的，」楊敬敏1日練球後表示，「重點是不要放棄，比賽還沒結束，我們確實從個人到整體，都跟菲律賓有段差距，輸不意外，要如何吸取教訓做出調整才重要。」

眼見隊友情緒失落，楊敬敏才會決定跟曾文鼎一起出錢，昨晚請全體球員出去吃牛排大餐，「當然只有球員出席，我們沒請教練團，希望藉由這樣的小動作，可讓年輕球員放鬆一下，我想經過兩天的沉澱，大家心情恢復還不錯。」

事實上，中華隊的士氣從練球結束後，看得出來相當高漲，因為大家臉上並未相當緊繃，而是相互開著玩笑，甚至還在力拱前役並未登錄12人的胡瓏貿，在所有人面對飛身爆扣，看來「楊隊長」請客的這一招，效果還算不錯。

(中時電子報)