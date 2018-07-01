男子溪流捕魚疑溺斃 空拍機出動找到遺體

曾男到屏東竹田鄉大圳捕魚後失聯，熱心空拍機同好知情後加入協尋行列，發現其身影，消防隊前往將遺體打撈上岸。（潘建志翻攝）

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中時

高雄市曾姓中年男子6月27日到屏東竹田鄉大同農場附近大圳捕魚後失聯，家屬報案後警消雖發動搜尋但遲未尋獲；熱心空拍機同好知情後加入協尋行列，順利於1日尋獲曾男遺體。民眾建議，消防等搜救單位均能配置空拍機，讓搜救任務更為迅速安全。

警方表示，58歲曾男常常會到溪邊抓魚，6月27日開車出門後就失去聯繫，家屬發現事情不對報警，並利用手機定位在東港溪畔萬丹和竹田交界段，發現曾男的車，卻遍尋不著其下落。

消息傳出後，一群熱愛空拍的民眾透過網路號召，組隊前往協助搜尋，終於在1日上午9點許在崁頂鄉與新園鄉交界處港東2號橋，以空拍機發現疑似失蹤曾男的身影，將影像傳回消防隊後立即整隊前往，將遺體打撈上岸，確定為曾男。

熱心公益的萬丹鄉民李德全平日以空拍機蒐證環境汙染，得知消息後立即在群組中發布消息，號召空拍機同好一起前往協尋。他說，不少同好都急公好義，一聽到消息馬上前來協助，不過並非每個人的機器都很精良，所以效果不一。

之前萬丹鄉也發生過老婦在河畔失蹤，找了好幾天的情形，最後靠臺中空拍機民間團體找到，他們的機器因有臺中市消防局補助所以很專業。屏東縣政府應該在相關搜救單位也配置空拍機，或補助民間單位協助救援，對於搜尋任務會更有效率，對人員也更加安全。

(中時 )

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