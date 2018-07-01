Lara攜手姊姊梁妍熙出擊！挑戰大銀幕裸露鏡頭

左起導演梁妍熙、監製Amo、Lara梁心頤。（妹妹娃娃多媒體 、看看原創股份有限公司）

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左起黃柏鈞、監製Amo、Lara梁心頤、導演梁妍熙、林辰唏、路斯明。（妹妹娃娃多媒體 、看看原創股份有限公司）

藝人梁心頤（Lara）唱而優則演，首度挑戰大銀幕擔任電影《明日之星》女主角「璃絲」，由姊姊梁妍熙擔任編劇及導演，Lara預告將挑戰許多性感鏡頭，還有場泡澡戲，她害羞表示：「不管是男女，我只要有肢體上的接觸都滿容易緊張。」尤其她對身材不太有信心，「需要裸露的時候會很容易分心出戲，都要提醒自己我現在是璃絲！」

儘管有裸露鏡頭，Lara選擇不瘦身，她表示電影正想呼籲女性不要再迎合社會對美的價值，「會以最原始、自然的我演出。」但她做足其他功課，該片企圖揭露演藝圈祕辛和「潛規則」問題，她參考《黑天鵝》和《樂來越愛你》的女主角從站上舞台遇到的經歷及過程，也瀏覽不少藝人們出道時及現在的訪談影片，更鼓起勇氣去看剛出道時的自己，「但點下影片後，只覺得很好笑。」

電影卡司包含路斯明、林辰唏、黃柏鈞、袁艾菲、郎祖筠與聶雲等人，Lara則參與不少幕後前置作業，她表示與監製Amo合作後，迅速掌握處理劇組事務的方法，至於票房壓力？Lara樂觀說：「決定要做這件事的動力早就超越一個票房的數字。」該片將在台北、 台南兩地取景，預計今年11月上映。

(中時 )

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