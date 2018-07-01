95歲爺爺臨終見到愛孫銬著手銬　隔天去世了

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旺報
賴志昶

浙江遂昌一名42歲的張姓男子日前被判刑後，卻傳出95歲的親生爺爺病危，後經所方准許後，在入獄前見到爺爺最後一面。據《澎湃新聞》報導，這名爺爺臨終前見到朝思暮想的孫子後，隔天就安詳去世了。

遂昌警方指出，張男因聚眾鬥毆，被遂昌縣人民法院判處有期徒刑4年後，原本預計於6月28日被押送至衢州十里豐監獄服刑；不過在押解至監獄前夕，遂昌縣看守所於同月22日收到一封張男家屬親筆寫的陳情信。

信中指出，張男的爺爺臥床已久，隨時都可能病故，但內心一直牽掛著一手帶大的孫子，雖然不能表達清楚，但是每天用含糊的家鄉話與家人呼喊著張男名子，「懇請相關單位領導讓祖孫倆見上人生中的最後一面，以了結老人的心願」。

「張男雖然犯下刑責，但押期間表現良好。」看守所所長鄭益軍指出，經縣公安局長官審核後，所方在收到信的當天下午就辦好臨時外出手續，並在顧及老人身體狀況後，隔日就押送張男回家與爺爺見面。

「爺爺，我回來了！」警方指出，在張男呼喚30分鐘後，原本奄奄一息的爺爺猛地起身，還一度想下床。最後，張男端來一盆水，輕輕地為爺爺梳洗過後，就被押送回監了。據了解，爺爺隔日就再也撐不住，安詳去世。

張男在服刑前對警方承諾，「爺爺對我從小無微不至地照顧，如今我錯犯下的錯已經無法彌補，是你們，完成了我爺爺的心願，謝謝你們，我一定會好好改造！」

(旺報 )

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