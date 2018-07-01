世足》卡瓦尼小腿疼痛 詳細傷勢還待檢查

葡萄牙主力C羅（左）扶著受傷的烏拉圭進攻大將卡瓦尼（右），卡瓦尼賽後表示自己小腿感到疼痛，才無法繼續比賽。（路透社）

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中時電子報
／綜合報導

2018俄羅斯世足賽16強扮演球隊獲勝功臣的卡瓦尼（Edinson Cavani），在比賽第74分鐘因小腿受傷被換下場，目前還待醫生進一步檢查，卡瓦尼希望沒有大礙，讓他能夠繼續在本屆世足賽為國出賽。

卡瓦尼賽後透露，當他感覺到小腿的疼痛時，就知道這場比賽自己無法繼續踢下去，「我希望傷勢沒有大礙，讓我可以繼續奮戰，所以我會說再看看後續狀況。」

卡瓦尼補充，還在等傷勢檢查報告，屆時再思考下一步，「我就是感覺到一些疼痛，然後就踢不下去了。」烏拉圭下一場比賽是6日晚上10點對法國，卡瓦尼還有大約5天時間恢復，他希望疼痛感能就此消失。

烏拉圭總教練塔巴雷斯（Oscar Tabarez）表示，現在評斷卡瓦尼的傷勢言之過早，「沒錯，他是因傷退場，不過我還沒跟醫生討論，不太清楚狀況，比賽才結束沒多久，我們短時間內又要踢這麼多場比賽，卡瓦尼一直沒有足夠的時間好好休息。」

塔巴雷斯還說：「我們會繼續觀察他的狀況，也會做詳細的檢查，雖然很擔心，但目前真的無法確定傷勢有多嚴重。」

對於能夠擊敗葡萄牙晉級8強，卡瓦尼內心相當激動，他說：「我很開心，也很滿意比賽結果，所以現在我百感交集，很難用言語形容現在感受，只是好開心好開心，繼續留在這場美夢當中。沒什麼比看到球迷這麼快樂更好的，我也能想像家鄉烏拉圭現在的盛況，必須為了人民堅持下去。」

(中時電子報)

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