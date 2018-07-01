國泰航空全新A350-1000型客機 今首飛桃園機場

2018年07月01日 21:10 中時 陳麒全

國泰航空首架空巴A350-1000客機在1日下午飛抵桃園機場，這也是目前全球第二架空中巴士集團生產的第2架同型機。（陳麒全攝）

國泰航空首架空巴A350-1000客機在1日下午飛抵桃園機場，這也是目前全球第二架空中巴士集團生產的第2架同型機。（陳麒全攝）

國泰航空上個月19日在法國土魯斯空中巴士總部迎接了首架空巴A350-1000客機加入機隊，這架新一代的廣體客機是空中巴士A350系列中最大型的機種，共可載運334位乘客。首班商業班機CX-484航班在1日下午飛抵桃園機場，這也是目前全球第二架空中巴士集團生產的第2架同型機。

空中巴士A350 XWB（Airbus A350 XWB）是空中巴士的新世代中大型至超長程用廣體客機系列，以取代較早期推出的空中巴士A330加長型及A340系列機種。其中於2014年問世的A350-900 XWB目前全球多間航空公司都有引進，中華航空也引進14架A350-900客機。

而A350-1000客機是A350 XWB系列中最大最新型的機種，專為長途航線及350至400座位的市場而設計，其客機機身較同系A350-900客機長7公尺，使前艙空間增加40%。A350-1000機體其中70%以較輕的先進物料製造，當中54%為碳纖維增強聚合物，並採用獨特的可變形機翼技術。

國泰航空公司共訂購20架A350-1000型客機，預定今年接收8架，剩餘12架於2021年全部接收完畢。新機配置3個艙等座位，商務艙有46個座位，特選經濟艙32個座位，經濟艙256個座位，總載客數334人，較A350-900型機多載54名乘客。

A350-1000型客機最大航程1萬4800公里，適合飛航越洋直飛航點。依據國泰航空的規劃，初期飛航桃園及其他亞洲航點，9月15日起飛越洋航線，第1站從香港直飛美國首府華盛頓，接著飛航歐洲馬德里、阿姆斯特丹、曼徹斯特、蘇黎世等航點，未來將成為國泰越洋航線主力機種之一。

(中時 )