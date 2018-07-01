世界盃男籃》中華抗日12人出爐 胡瓏貿帶傷上陣

2018年07月01日 20:47 中時電子報 黃及人

2日晚上7點將於台北和平館，跟日本爭搶世界盃男籃亞洲區資格賽最後晉級門票的中華隊，12人名單終在1日出爐，跟前役陣容不同之處，就是前次作客日本表演優異的胡瓏貿，將會帶著腰傷上陣，彭俊諺則是取代蘇翊傑。

明晚抗日的中華隊12人名單如下：陳盈駿、彭俊諺、胡瓏貿、楊敬敏、周儀翔、劉錚、呂政儒、簡浩、陳冠全、周柏臣、曾文鼎與戴維斯，跟前役遭遇菲律賓陣容不同之處，就是改由胡瓏貿和彭俊諺，取代蔣淯安與蘇翊傑。

「胡瓏貿上周遭逢腰椎間盤突出傷勢，下半身會麻，不過年輕球員經過幾天休息，應該就可上場，」中華隊總教練周俊三表示，「面對日本，我們陣容必定做出調整。」胡瓏貿前次出戰日本，末節扮演幫助中華隊逆轉的關鍵角色。

面對上周五慘敗菲律賓22分的現實，周俊三強調，當前最須改善的重點，當屬如何降低失誤，以及走位過於急躁的兩大問題，「經過重看比賽影片檢討，我們處理球太急了，也沒做好空間應用，整個節奏也都不太理想。」

戴維斯跟周儀翔仔細解釋戰術走位。(中華籃協提供)

這次日本派出陣容明顯跟前次不同，不僅洋將從布朗換成費茲卡斯，更找回就讀美國岡薩加大學的黑人混血前鋒八村壘，兩人前役遭遇澳洲合拿49分，幫助日本爆冷1分擊退澳洲，兩人毫無疑問將成中華隊明晚的防守重點。

「日本的內線仍由竹內讓次與八村壘為主，費茲卡斯屬於得分能力強的洋將，」周俊三說，「我想不一定會由戴維斯去守八村壘，也可能讓戴維斯防守費茲卡斯，我們必須加快退防速度，且不畏懼跟對方長人進行碰撞。」

「畢竟日本的打法，仍然著重在機動性，以及優秀的轉換速度，我們必須努力把對方逼出進攻圈，盡量阻絕對方獲取容易取分的位置。」周俊三說。

(中時電子報)