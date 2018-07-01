小英稱核廢料無解所以很貴 核四前廠長：總統您真的錯了！

2018年07月01日 20:48 中時電子報 林郁庭

總統蔡英文上月28日出席第10屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮，對於中小企業呼籲政府要穩健供應水、電，蔡英文回應，台灣過去仰賴核電，但核廢料處理價格昂貴，因此核能並不便宜，其中大談國家能源改革要趕快做。對於總統核能很貴一說，核四前廠長王柏輝怒批，「蔡總統，您真的錯了！」

7月起將核四廠尚未使用的燃料送到美國，引起學者疾呼表態不同意，像是核能學會理事長李敏表示，核四廠3000億的投資將泡湯，綠營選前奢言台灣沒核電不會缺電，選後推動「非核家園」，但僅兩年已讓台灣陷於缺電窘況！核能學會也強調，綠代核的風電、太陽能都在中南部，也解決不了北部供電缺口。如果核四廠沒有封存，核一廠順利進行執照更新，台灣目前才不會缺電。

核四廠退休廠長王伯輝也說，把燃料棒運出台灣是不智之舉，他在臉書表達出自己的真心話，「英文總統：『因為核廢料無解，所以核能很貴！』」王伯輝回應:「蔡總統，您真的錯了！核四的設計就是把高低偕核廢料40年之內都儲存在廠內，目前，美國已經修正法規，允許用過的核燃料再使用！它是資產，不是廢料了！」

許多網友看了王伯輝的PO文，也紛紛回覆「執政黨想說以前的建設沒分到羹，現在要開始建設分杯羹，」、「深澳電廠、還有最大條的風力電場、南向基金等等無一不是燒大錢」、「反正English菜是鐵了心，說再多的真心話也無路用」。

(中時電子報)