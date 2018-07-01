世界紋身菁英 台北競技藝術

2018年07月01日 21:05 中時 黃子明

紋身師彫羽學藝5年，已能獨立作業

來自日本的K.T.從事刺青工作已經15年，本身也是樂團歌手

紋身師傅現場展示作品

一位年輕女子展示身上的刺青作品

現場可見不同風格與內容刺青作品

來自世界各國的紋身(刺青)工作者，這三天在台北圓山花博公園爭豔館各顯技藝，許多人趁機到場讓中外名家紋身，就算不紋身，不拘老少也可一飽眼福，近距離一覽各種風格的紋身藝術。

今年已邁入第三屆的台北世界紋身菁英博覽會，隨著現代社會觀念開放，許多人已不再對紋身持負面看法，會場湧入許多不同年齡層的觀眾，當然年輕人還是大宗，來自美、日、菲、大陸等地的紋身專家，除了在現場為民眾紋身，也帶來模特兒展示他們的代表作，藉由實體展示，讓觀眾可以見識不同文化與風格的刺青作品。主辦單位也舉辦紋身作品競賽，由專業資深師傅級專家評選優秀作品，一排模特兒站在舞台上赤身展現作品，再透過主持人介紹每件作品內容，及其背後故事與文化意涵，吸引大批民眾圍觀。

紋身工作者並非男性專利，如今也有許多女性紋身師傅也站穩一席之地，投入紋身工作已近5年的彫羽，在彫鐘入墨紋身道鍊成所跟隨師傅彫鐘學藝，如今已能獨立作業，當年因為興趣入行，自己身上也留下許多刺青作品，一如這個行業的從業者，用身上的作品來標示她的工作身分，也會立下名號替代本名，當成自己在這一行業的招牌。

來自日本的K.T.桑已從事紋身15年，他除了身上滿滿刺青，連臉上也掛滿唇環，還彩繪厚厚的黑眼圈，外型極為醒目，他本身也是一名樂團歌手，這兩種身分使他渾身流露著濃濃叛逆與狂野的氣息。

由於現在許多公眾人物都有刺青，因此讓許多年輕人都想模仿，或嘗試透過紋身建立自身獨特符號，有人認為這是一種次文化現象，但刺青師傅彫鐘通常會先了解有意刺青者的動機，他認為因為刺青具有持久不滅特性，雖然現在可用雷射除青，但他認為要紋身前應想清楚，不能只是為追流行或一時衝動，如此才不會有一天想法改變而後悔。

(中時 )