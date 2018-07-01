為錢公開私生子？小三：自賺比他給的多 黃秋生冷回5字

私生子生母澄清非為錢爆料，黃秋生冷回應。（圖／中時資料照）

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中時電子報

港星黃秋生近日被爆有個20歲私生子William，且遭孩子生母Joyce痛批「人格低劣」，事後黃秋生大方承認，並說自己有盡到父親責任照顧兒子，而Joyce事隔20年才爆料，被懷疑是否為了錢翻臉？對此，她跳出反擊，透露自己賺的錢還比黃給的多，但黃秋生不以為意，直言對方想出風頭。

黃秋生當年外遇Joyce生下William，之後兩人分手，女方帶著兒子到英國定居，而黃秋生多年來都會給他們生活費，並在英國買房安頓母子倆，未料Joyce遭指把兒子當作提款卡，不斷要求增加生活費，才讓黃秋生等到William成年，便決定將生活費直接匯給兒子，傳出Joyce因不滿此事，才出面公開私生子一事。

對此，Joyce回應香港《蘋果日報》，表示對方每個月給的數目是港幣2萬5千元（約台幣9.8萬元），過去8年都是直接交到兒子手上，「一半繳費，一半存起來」，強調從沒碰過黃秋生給的錢，並稱兒子從小到大讀政府學校，是向政府借的助學貸款，「不過做爸爸的就是喜歡用錢操控兒子，如果說我是為了錢生小孩，如果給錢等於愛我，當年就不會在他（黃秋生）最風光的時候離開他。」'

另外，Joyce也透露自己現在賺的錢，比黃秋生給得還多，反控黃秋生19年來都沒到英國看兒子，並說兒子至今仍愛爸爸，是她教出來的。針對私生子生母的言論，黃秋生則向《東網》表示他和Joyce已經沒聯絡，冷回：「她想出風頭」便不願多談。

(中時電子報)

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