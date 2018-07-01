暑假來臨 警察勸導青少年深夜勿流連

暑假來臨，青少年學子應注意安全、避免深夜在外逗留。（新竹縣政府警察局提供）

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中時
邱立雅

「夜深了，早點回家。」為讓青少年擁有健康快樂的暑假，副縣長楊文科於6月30日晚間9時，會同警察局局長張榮興、新竹縣校外會督導王文夏及府內聯合稽查小組成員，到縣內網咖勸導青少年朋友不要在外流連，趕快回家以免家人擔心。

為配合暑期青春專案保護青少年安全工作，縣府特由警察局結合教育處、國際產業發展處、社會處、工務處、勞工處、衛生局、消防局及校外會等單位共同編組，針對青少年深夜經常逗留的網咖、電子遊戲場、撞球場及PUB等場所加強勸導。

楊文科現場關懷青少年朋友們，多加注意自身出入場所安全、求職陷阱，同時請店家配合不得於深夜時段容留少年在內消費或提供菸、酒、檳榔給少年，違者將依相關法令從嚴裁罰。

楊文科同時推銷縣府在暑期舉辦的一系列暑假樂活FUN一夏活動，包括各類動、靜態活動內容，能讓學子們在暑期擁有不同形式的學習與體驗，學習各種知識，充實自我，遠離各種犯罪及被害。

警察局長張榮興則呼籲青少年朋友應多參與有益身心健康之體能、才藝課程，勿涉足容易發生是非之場所，提醒同學們不要到危險的溪邊戲水，求職或交友出遊都必須注意自身安全，最重要的是遠離毒品，期望從源頭降低毒品的供應，同時減少吸毒人口，讓青少年都能放心，擁有一個安全又快樂的暑假，也讓家長安心。

(中時 )

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